赵又廷晒杨幂“蛇吻”照：豪放女汉子 此吻很危险

赵又廷晒杨幂“蛇吻”照

新浪娱乐讯 杨幂与赵又廷合作的新剧《三生三世十里桃花》正在热播，杨幂女扮男装的高发线引发热议，她还因此放话要植发，高EQ回应发际线危机。这也是是杨幂赵又廷首度合作，赵又廷还直呼杨幂是个女汉子，今日(2月5日)赵又廷晒出杨幂吻照，直呼：“此吻很危险。”

《三生三世十里桃花》中，赵又廷扮演的九重天太子夜华与杨幂扮演的青丘帝姬白浅历经三生三世的爱恨纠葛，两人古装上演虐心爱恋。今日，赵又廷则晒出杨幂闭眼深情吻蛇的剧照，大呼：“此吻很危险，模仿须谨慎。”

而杨幂与赵又廷日前出席发布会时，赵又廷直呼杨幂是个性豪放的女汉子，杨幂则称赵又廷感情丰富，还爆料他演戏演着演着就哭了，两人互动笑翻众人。