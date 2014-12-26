洛阳网首页 新闻 - 县区 - 图片 - 视频 - 百姓呼声 - 房产 - 健康 - 娱乐 - 洛阳社区 - 电子报 - 手机报
首页  |  娱乐新闻  |  明星八卦  |  热门话题  |  麻辣娱评  |  活动现场  |  电影资讯  |  热播电视剧  |  音乐速递
  娱乐新闻  

赵又廷晒杨幂“蛇吻”照：豪放女汉子 此吻很危险
2017-02-06 10:43        [来源：新浪娱乐 ]

　　赵又廷晒杨幂“蛇吻”照

　　新浪娱乐讯 杨幂与赵又廷合作的新剧《三生三世十里桃花》正在热播，杨幂女扮男装的高发线引发热议，她还因此放话要植发，高EQ回应发际线危机。这也是是杨幂赵又廷首度合作，赵又廷还直呼杨幂是个女汉子，今日(2月5日)赵又廷晒出杨幂吻照，直呼：“此吻很危险。”

　　《三生三世十里桃花》中，赵又廷扮演的九重天太子夜华与杨幂扮演的青丘帝姬白浅历经三生三世的爱恨纠葛，两人古装上演虐心爱恋。今日，赵又廷则晒出杨幂闭眼深情吻蛇的剧照，大呼：“此吻很危险，模仿须谨慎。”

　　而杨幂与赵又廷日前出席发布会时，赵又廷直呼杨幂是个性豪放的女汉子，杨幂则称赵又廷感情丰富，还爆料他演戏演着演着就哭了，两人互动笑翻众人。
责任编辑： 孙阳丹
 
· 李晨范冰冰公开恋情 感情十...
· 高晓松宣布退出综艺圈 将掌...
· 冯小刚被授予法国文学艺术...
· 章子怡汪峰3月29日于香港递...
· 原央视导演曝某名嘴从央视...
· 天后王菲被曝将再开演唱会 ...
· 周星驰向华谊索《西游降魔...
· 范冰冰默认恋上李晨：低调...
这么漂亮，竟然是个男孩子
宁静静像电影大片 霸气十足
女神泛滥 有谁惊艳了时间
超模莉莉美艳红色极致诱惑
 
· 陈赫离婚：不能原谅的是欺骗
· 请关注姚贝娜正能量 让她安...
· 从跑男看艺人综艺感的养成
· 中国缺幽默节目还是缺幽默...
· 同是“毒”，为何李代沫房...
· 《最强大脑2》“超越自己”
· 《老农民》：让陈宝国秒变...
· 新《鹿鼎记》武侠剧变爱情剧
版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605