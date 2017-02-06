艺人威廉曝大学时曾遭女学生“仙人跳”被一直摸手

新闻摘要： 据台湾媒体报道，艺人威廉2006年以选秀节目《模范棒棒堂》出道，近年除了节目主持工作，也参与戏剧及电影演出，近日演出以“直销产业”为背景的电影《地图的尽头》。

威廉

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，艺人威廉2006年以选秀节目《模范棒棒堂》出道，近年除了节目主持工作，也参与戏剧及电影演出，近日演出以“直销产业”为背景的电影《地图的尽头》。他5日跟着剧组在台北车站附近拍摄，和演员吕雪凤、杨千霈、喜翔、日比野伶抽空接受媒体探班，自曝曾遭直销人员仙人跳，让他过去对这个产业相当反感。

新片《地图的尽头》以传销产业为背景，威廉在片中因为妹妹住院急需要借钱，跑去求助阿姑吕雪凤帮忙，后来遇上传销界专家杨千霈带他入行，而认识日本的传销界的大师日比野伶，因缘际会之下造就一段关于爱情、亲情交织的故事。

威廉聊起过去接触直销人员的经验，自曝读大学时曾遭女同学出门约会，结果却演变成“仙人跳”，对方从事精油推销，约了他出门一起吃饭，却说钱包放在公司楼上，陪着上去竟然是传销大会，对方说：“你都来了，不如就听一下吧！”

后来威廉一坐下来就听到台上的人邀请大家呼口号，对方甚至倒起精油在他手上，“他一边讲话、下面一边摸我的手，重点是一直摸、一直摸！”对方说：“我现在一周工作3天，每个月就有3万块，现在的生活很成功，可以一直出国玩！”

威廉坦言当时有种受骗上当的感觉，“你可以大方说要摸我的手，但是不可以用这样的方式骗我！”内心不由得觉得相当受伤，加上需要缴纳高额的入会费，对当时还是学生的他，经济根本无法负担因而拒绝。

杨千霈和威廉坦言两人过去对直销接触不深，经由这部电影才好好认识这个产业，“没想到可以认识各行各业，蛮有意思的！”尤其片中一句“成功是个团队的成功，而不是个人的成功。”令他们印象深刻，也渐渐对这个产业有些改观。

另一方面，杨千霈形容《地图的尽头》故事相当温暖，希望可以给观众用另一个角度认识传销，威廉也笑说：“以往大部分的戏都要我脱，这部戏倒是包得紧紧的，而且冬装穿得有够厚的，希望可以带给观众看到较为人性一点的故事。”ETtoday/文

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