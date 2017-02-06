香港演员鲁芬因病离世 “烈火奶奶”角色影响一代人

新浪娱乐讯 2月6日凌晨，香港演员鲁芬因病离世，享年63岁。说起鲁芬，内地观众可能对这个名字还比较陌生，但说起她的经典角色，你一定不会忘记。1994年，在周星驰的喜剧电影《九品芝麻官》中，鲁芬扮演老鸨“烈火奶奶”，虽然只是极小的一个配角，但是因为其富有标示性的身型、夸张的面部表情而成为一代人的记忆。

鲁芬，原名张伟芬，生于1954年。1985年，31岁的鲁芬在干爹“神童骠”董骠的介绍下入行，起初是在亚视一些综艺节目中伴唱，并偶尔客串演出一些小角色。1987年，鲁芬拍摄了职业生涯第一部电视剧《满清十三皇朝》，从此正式进入演艺圈。1988年，鲁芬和陈加玲、冯宝宝、郑裕玲等大咖出演电影《女子监狱》，在片中扮演监狱一霸花脸猫山东婆，从此，鲁芬在大荧幕中的形象多是此类骄横、张狂的角色，可怕但也不失可爱。

最让人印象深刻就要数1994年的《九品芝麻官》了。鲁芬在片中扮演老鸨烈火奶奶，身材高大，面若银盆。凭借这个角色，她开始被内地观众所熟悉。

此后，鲁芬继续性格演员之路，在很多香港大咖的电影中露面，包括1995年周润发、叶童主演的《和平饭店》，1996年古天乐、黎姿主演的《龙虎钵兰街》。这些角色甚至没有名字，只是类似“胖妇人”、“村妇”、“二嫂”之类的通称，但是，在香港电影最繁盛的年代，黄金配角多半是这种，你可能不知道他的名字，但一眼就能想起，他们的形象已经根深蒂固到如此地步，观众买账，观众认可。鲁芬就是这样一位演员。

踏入新千年后，鲁芬先后出演了很多电影、电视剧，依旧是没有名讳的配角。她最近的一次演出是2014年，与郭晋安、吴卓羲、田蕊妮共演TVB悬疑剧《忠奸人》，扮演的仍是一个监狱恶霸。

2017年新年期间，鲁芬因身体不适入院治疗，2月6日凌晨，家人发声明表示鲁芬BB因病去世，享年63岁。

值得一提的是，从2012年起，她却连续4年受封“香港宅男女神”称号。2015年，鲁芬更是稳坐香港高登女神总选第五名，可见其观众缘之深厚。而“鲁芬BB”这个爱称，也正是2012年香港高登女神网络票选中，鲁芬第一次入选十大女神时，网友们送给她的爱称。

香港电影中的黄金配角，灿若星河。对于荧幕前的观众来说，他们的星光可能并不亚于镜头前光彩亮丽的主角。他们没有名字，没有丰富的前景故事，甚至于只有一张面向，一种性格，但在无数次的演绎中，配角本身已经慢慢拾取到了更加厚重的意义。

鲁芬就是其中一位。祝愿烈火奶奶经历火之洗礼，早达佛国净土。(安东/文)