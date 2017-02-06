张继科工作室疑否认绯闻：是“小藏獒”不是小鲜肉

张继科

张继科工作室疑否认绯闻

新浪娱乐讯 2月5日，有媒体预告称6日下午将会爆料一位“小鲜肉”和当红小花的恋情，不少网友猜测事件主角是张继科和袁姗姗，并列出诸多证据。“张继科袁姗姗”词条也空降微博热搜。一时间，围观网友们纷纷大呼诧异，更有网友误以为张继科袁姗姗正在蜜恋中。

2月6日中午，张继科工作室发表声明称张继科目前正在积极备战2017年系列赛事，并呼吁网友们多多关注赛场上的张继科，并强调“他(张继科)不是‘小鲜肉’，是永远为梦而战的小藏獒！最近传闻有点多，最近声音有点吵，最近藏獒在干什么？训练！训练！训练！”疑似否认绯闻。

网友们看到张继科工作室的声明后也留言表示支持和理解，“划重点！！！最近传闻有点多，最近声音有点吵，最近藏獒在干什么？训练！训练！训练！”也有网友准确get到了该官微澄清张继科袁姗姗恋情传闻的用心，在评论区强调，“为国而战的运动员，不该承受这些，月底卡塔尔公开赛，请让他安心备战。” (实习生苏叶/文)