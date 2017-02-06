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传金秀贤今年4月与昭熙结婚 经纪公司怒斥假消息

2017-02-06 16:36 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　金秀贤和昭熙(资料图)

　　新浪娱乐讯 近日，鲜少传出绯闻的金秀贤被韩国媒体曝出将在4月结婚，对象还是前Wonder Girls团员昭熙，两人被指秘密交往1年、即将修成正果。对此，金秀贤经纪公司严正否认结婚传闻，怒斥假消息，表示不排斥采取法律行动。

　　韩国网络上日前疯传金秀贤正在恋爱中，对象又是先前传过绯闻的前Wonder Girls团员昭熙，内容直指他们秘密交往1年，随后更曝出于今年4月结婚。

　　对此，金秀贤经纪公司严正否认结婚传闻，怒斥该媒体为了营利和利益制造假消息，不排斥采取法律行动；事实上，2015年金秀贤就曾被传过和昭熙热恋，传闻称金秀贤在没有工作的时候，常会到女方家中约会，最后还从中牵线变成同门师兄妹，但公司当时否认两人只是好友，并无男女关系。

[责任编辑： 孙阳丹]

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