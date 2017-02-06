刘恺威在香港带小糯米做早教 保姆陪同不见杨幂

网友拍到杨幂与刘恺威在香港带小糯米逛街

刘恺威与女儿小糯米(资料图)

新浪娱乐讯 2月5日，据某媒体爆料称，刘恺威在香港携小糯米去做早教，杨幂没有现身，陪在小糯米身边的是家中的保姆。照片里，小糯米穿着灰色衣服，与保姆阿姨开心地聊天。虽然刘恺威将帽檐拉得很低，也遮不住他看着爱女时温暖的笑容。

春节期间，杨幂与刘恺威携小糯米一同逛超市，这罕见的同框曾引起网友们的热烈关注。由于杨幂与刘恺威彼此都忙于工作，一家三口甚少一起亮相。新春佳节，杨幂先是于大年三十在北京给爷爷过完生日，再飞往香港和丈夫、女儿团聚过年。据透露杨幂只有三天假期，已经火速返回剧组开工，所以只剩下刘恺威一人护送小糯米参加早教了。(实习生笛儿/文)