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刘恺威在香港带小糯米做早教 保姆陪同不见杨幂

2017-02-06 16:35 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　网友拍到杨幂与刘恺威在香港带小糯米逛街

　　刘恺威与女儿小糯米(资料图)

　　新浪娱乐讯 2月5日，据某媒体爆料称，刘恺威在香港携小糯米去做早教，杨幂没有现身，陪在小糯米身边的是家中的保姆。照片里，小糯米穿着灰色衣服，与保姆阿姨开心地聊天。虽然刘恺威将帽檐拉得很低，也遮不住他看着爱女时温暖的笑容。

　　春节期间，杨幂与刘恺威携小糯米一同逛超市，这罕见的同框曾引起网友们的热烈关注。由于杨幂与刘恺威彼此都忙于工作，一家三口甚少一起亮相。新春佳节，杨幂先是于大年三十在北京给爷爷过完生日，再飞往香港和丈夫、女儿团聚过年。据透露杨幂只有三天假期，已经火速返回剧组开工，所以只剩下刘恺威一人护送小糯米参加早教了。(实习生笛儿/文)

[责任编辑： 孙阳丹]

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