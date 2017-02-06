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鹿晗春节假期变运动boy 现身绿茵场踢足球

2017-02-06 16:31 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　鹿晗ins粉丝数达749万

　　鹿晗吉尼斯世界记录

　　鹿晗晒踢足球视频

　　新浪娱乐讯 2月5日晚，鹿晗在海外社交平台Instagram上更新一条自己踢足球的视频。

　　视频中，鹿晗调整好姿势踢球射门，只可惜足球被守门员接住，鹿晗只得遗憾地对镜头笑了笑，并在视频下留言“No Goal”，配上捂脸和哭笑不得的表情。

　　当天鹿晗一身专业运动装备亮相，还特别穿了一件曼联的外套，堪称“大写的红魔铁粉”。鹿晗时刻心系“红魔”，其“红魔铁粉”的属性更是得到官方认可。早在2014年，鹿晗转发曼联的一条微博，曾获得“微博上最多评论的博文”吉尼斯世界纪录，时隔一年后，该条微博评论已攀升至一亿多条，再次刷新了自己的吉尼斯世界纪录。不仅如此，在生日时，鹿晗收获了曼联全员的祝福视频，也被网友调侃成“追星典范”。

　　此前，鹿晗ins粉丝数突破600万，成为该平台首位粉丝超过600万的华人明星。截止2月6日，鹿晗的ins粉丝数已达到749万，领跑华人榜。

[责任编辑： 孙阳丹]

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