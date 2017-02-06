《速激8》曝超级碗预告 冰上飙车带感

《速度与激情8》首发海报

查理兹-塞隆与范-迪塞尔的暗藏玄机

范-迪塞尔饰演的角色这次将背弃家庭

杰森-斯坦森回归

新浪娱乐讯 电影《速度与激情8》曝光超级碗预告片，超燃画风与热血飙车镜头狂野归来，刺激着所有影迷的肾上腺素。据悉，影片第二支官方预告片也将会在近期露出，更多精彩内容即将揭晓。影片由F·加里·格雷执导，范·迪塞尔、道恩·强森、杰森·斯坦森、米歇尔·罗德里格兹等“速激”系列原班人马悉数回归，更有奥斯卡影后查理兹·塞隆惊艳演绎最大女反派，引爆万众期待。

据悉，《速度与激情8》的故事将延续上一部剧情，多米尼克与莱蒂共度蜜月，布莱恩与米娅退出了赛车界，众人的生活渐趋平淡，而查理兹·塞隆饰演的神秘女子Cipher的出现却打乱了所有平静，她引诱多米尼克走上犯罪道路，令整个队伍卷入信任与背叛的危机，生死患难的情义面临瓦解崩溃，前所未有的灾难考验着飞车家族。

从此前发布的预告片中已经可以窥见，《速度与激情8》在营造宏大刺激的动作场面上不遗余力，各路豪华座驾狂野亮相场面壮观。本次发布的预告片中，飞车激情再度升级。

《速度与激情8》由《冲出康普顿》的导演F·加里·格雷执导，范·迪塞尔、道恩·强森、杰森·斯坦森等“速激”原班人马回归，同时重磅邀请到了查理兹·塞隆、斯科特·伊斯特伍德、海伦·米伦三大巨星的倾力加盟。

该片将于2017年4月14日在美国上映，中国内地有望引进。