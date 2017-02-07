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曹格儿子英文字优美引网友赞叹：字太美

2017-02-07 10:32 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　曹格与儿子Joe

　　英文字超漂亮

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，艺人曹格和老婆吴速玲结婚8年，育有一对可爱的儿女Joe和Grace，夫妻俩时常在网络上分享家庭点滴。妻子6日分享和8岁儿子的互动，发现孩子“长大了”，而且晒出孩子的练习本，满满一页英文字惊艳网友。

　　吴速玲见到Joe在家里晃来晃去，叫儿子去练习写单词，过了一阵子，孩子写了练习本满满一页的英文单词交上来。而她感动写道：“他长大了！我用说的就可以跟他沟通。”开心夸奖后，儿子高兴地要再去写一篇，“我就像中奖再中奖的感觉，第六感告诉我，等他们睡了，我要去买乐透。”

　　网友则是将焦点集中在练习本上，Joe写下整页英文草写字，笔画勾勒相当优美，惊问“天啊这是他的字？”吴速玲回应“是啊，不看电视专注力比较好。”令众人大赞“字太美了”、“这个年纪能写到一手好字，太棒了”，也直夸小朋友听话的态度“越来越乖巧”、“太优秀了！”ETtoday/文

[责任编辑： 孙阳丹]

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