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台女星林韦伶隐退结婚 继子继女拒绝喊妈只喊姐姐

2017-02-07 10:41 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　林韦伶

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，辣妈林韦伶凭着傲人身材走红，曾与徐至琦、刘伊心被封为演艺圈“腥三宝”，2014年改名“陈垣妧”重新出发，隔年宣布与交往5年老公Richard结婚，并生下女儿“小姜姜”，退出演艺圈后，前阵子开店转行当老板娘兼主厨，近日受访时，也分享出婚后与孩子们的生活与互动。

　　林韦伶过去因发言辛辣，经常登上新闻版面，2015年与老公Richard结婚后，生下女儿“小姜姜”，家庭生活幸福美满。据报导，如今已退出演艺圈的她，半年前在桃园开了一家餐厅，转行当老板娘兼主厨，靠着脸书宣传，餐厅采取预约制，并会依照客人的喜好出餐，月收入约台币20万元(约人民币4.4万元)。

　　虽然转行后工作忙碌，但林韦伶仍甘之如饴，且不打算再回娱乐圈，原因是不希望女儿未来上学时，被同学们说“你妈妈以前怎么这样？”她也表示，自己也并非是外界所想像的“疯女人”。

　　林韦伶目前除了亲生女儿“小姜姜”之外，同时也细心照顾着老公与前妻所生的二女一男，并坦言对这三个小孩十分严格，会规定孩子们随手关灯、整理房间，“都是为他们好”。不过，三个小孩目前似乎对她还不太适应，至今仍喊她“姐姐”，不过，她觉得这样比较好，只是苦恼如果他们之后生了小孩，“他们的小孩要怎么叫我？”

　　此外，林韦伶透露已经开始拼第二胎，去年做了两次人工受孕都失败了，不过算命师建议她如果在鸡年生宝宝，会帮助老公事业加分，所以打算再接再厉，继续尝试拼第二胎。ETtoday/文

[责任编辑： 孙阳丹]

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