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曝霉霉献唱超级碗前夜是2017年唯一表演

2017-02-07 10:29 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　新浪娱乐讯 泰勒 斯威夫特(Taylor Swift)最新“超级碗”预热演唱会现场图曝光，卖力献唱，依然是各种表情包飞起。

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，泰勒-斯威夫特(Taylor Swift)不仅长相甜美，歌声也非常有魅力，每次出新歌皆掀起热潮，她日前出席休士顿第51届超级碗前一夜的演唱会时，却突然自曝该场演出是她2017年唯一的表演，让许多粉丝震惊不已。

　　泰勒于美国时间4日晚间在超级碗的前一夜演唱会中，对着舞台下近9000名观众表示，“我必须诚实的告诉你们一些事情，据我目前所知，我在2017年只有一场演出，这一场就是那唯一的演出。”她在台上呼吁当晚的观众一定要尽兴，要不顾一切的喊出来，“所以我想告诉你们的是，今晚来到这里的人，你就已经参与了我今年100%的行程，所以谢谢你们！”

　　为了让歌迷能够尽兴，泰勒也在该场演出中，首次现场演唱了她的两首新歌，分别是《五十度黑》的主题曲《I Don’t Wanna Live Forever》的独唱版本，以及由她亲自写的《Better Man》。事实上，泰勒在2015年12月底结束了《1989世界巡回演唱会》后，便极少有公开演出，她在2016年也仅举办了一场正式规模的演唱会，随后也只是在某些颁奖典礼上客串表演。ETtoday/文

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[责任编辑： 孙阳丹]

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