日偶像神谷惠里奈遭死亡威胁：要不要砍下你的头

神谷惠里奈

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，日本偶像圈这两年相当不平静，继川荣李奈、入山杏奈、富田真由等美少女偶像遭狂粉伤害后，又爆出女星收死亡威胁事件！地下女团“假面女子”人气不俗，而人红是非多，去年成员樱雪遭殃，收到死亡威胁，如今换成员神谷惠里奈受害，这次的威胁让她吓到哭出来。

今年25岁、样貌甜美可人的神谷惠里奈，因拥有一对G罩杯，而受封为“神乳偶像”，脸书粉丝专页拥有高达130万粉丝，人气相当旺，上个月24日，神谷在部落格发文，写关于人气投票结果，没想到出现一名粉丝连续留言，内容包含辱骂、人身攻击，例如“像你这样的垃圾怎能继续活着呢？”、“我最喜欢血了”，最恐怖的是一则死亡威胁“我要不要砍下你的头？”，让神谷惠里奈吓坏，赶忙通报经纪公司。

神谷惠里奈所属经纪公司知悉状况后立即报警，而警方追查后发现，对方将服务器地址设置在荷兰，又使用匿名软体留言，难以追查身分，6日神谷召开记者会，一脸惊吓、哭着表示警方是她唯一的希望，没想到无法追查到凶手，让她非常害怕，忍不住说出：“这样我还能继续演艺活动吗？”，激动到一度说不出话，之前“假面女子”团员也收到死亡威胁，状况让粉丝非常担心。