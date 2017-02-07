谭耀文春节慰劳家人 新年愿望：中国更强 事业顺利

谭耀文新年下厨煮两味慰劳家人。

新浪娱乐讯 北京时间2月7日消息，据香港媒体报道，谭耀文近年将工作重心由内地转回香港，春节难得有假放，但谭耀文为了应付之后的演出工作，假期决定留港做二十四孝老公与爸爸，亲自下厨慰劳家人。提到新年愿望，谭耀文笑称自己虽然演奸角比较多，但现实中其实性格很温和，希望不要被人欺负。

工作接踵而来的谭耀文，春节有放了几天假，初六才开工，不过他没有出去旅行，他笑说：“去旅行更辛苦，要带小孩，而且之后有工作。”平时工作忙碌的他，很少机会下厨，于是趁住春节下厨煮两味慰劳家人，他笑说：“除了煎年糕、萝卜糕，又开始学煮贺年菜式，煮焖腐竹发菜蚝豉给家人吃，现在男人煮菜是升级，但自己(厨艺)很渣，不过新年可以冒险。”

虽是一家之主，但谭耀文笑称是自己思想洋化，家中也没太多新年习俗，但会根据上一代留下来的习俗，如在米缸放上红包，叫小朋友去找，寓意丰衣足食。

谈到新年愿望，谭耀文说：“希望中国更加强大，不要被人欺负，(个人愿望呢？)自己也是，不要被人欺负，还有事业发展顺利。”经常在戏中演奸角的他，笑称现实中的性格刚好相反很“和善”。他又希望家人及朋友健健康康！子女读书进步！听教听话。(苗菲)