陈思诚赴横店似探班佟丽娅 网友:亡羊补牢

陈思诚、佟 丽娅

新浪娱乐讯 2月6日，有媒体爆料陈思诚近日新戏杀青后，赶赴横店，疑似去探望正在横店拍摄新戏的佟丽娅。自“出轨门”曝出后，陈思诚行事愈发低调。据爆料，他抵达横店后迅速进入一酒店入住，并在次日与助理一同去火锅店聚餐，目前并未与佟丽娅相见，不知日后是否会到横店的片场探班佟丽娅呢？

前段时间，陈思诚深夜在酒店约会二女一事，闹得沸沸扬扬，佟丽娅在朋友圈发文称欲重新开始，引来网友们对二人婚姻危机的猜测。虽然随后陈思诚澄清两人很好，并未离婚，但网友们对这段婚姻的存续普遍不看好。现在陈思诚赶往佟丽娅拍戏的横店，疑似有意探班佟丽娅，网友们对这“事后献殷勤”也不大买账。有网友直言称：“亡羊补牢，为时已晚啊~”(实习生笛儿/文)