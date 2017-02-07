洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

陈思诚赴横店似探班佟丽娅 网友:亡羊补牢

2017-02-07 16:59 [来源： 新浪娱乐 ]

分享到：

　　陈思诚、佟 丽娅

　　新浪娱乐讯 2月6日，有媒体爆料陈思诚近日新戏杀青后，赶赴横店，疑似去探望正在横店拍摄新戏的佟丽娅。自“出轨门”曝出后，陈思诚行事愈发低调。据爆料，他抵达横店后迅速进入一酒店入住，并在次日与助理一同去火锅店聚餐，目前并未与佟丽娅相见，不知日后是否会到横店的片场探班佟丽娅呢？

　　前段时间，陈思诚深夜在酒店约会二女一事，闹得沸沸扬扬，佟丽娅在朋友圈发文称欲重新开始，引来网友们对二人婚姻危机的猜测。虽然随后陈思诚澄清两人很好，并未离婚，但网友们对这段婚姻的存续普遍不看好。现在陈思诚赶往佟丽娅拍戏的横店，疑似有意探班佟丽娅，网友们对这“事后献殷勤”也不大买账。有网友直言称：“亡羊补牢，为时已晚啊~”(实习生笛儿/文)

[责任编辑： 孙阳丹]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 孟津一条断头路未设标志 夜行车误...
  • 今年，洛阳将有一批中小学投用
  • 二广高速希望路互通式立交工程加...
  • 大范围雨雪天气即将侵袭河南 洛阳...
  • 洛阳楼市2016年度分析数据出炉 销...
  • 陈润儿赴三门峡、洛阳调研伏牛山...
  • 偃师市新开工10个重大项目
  • 洛阳市公交集团：39路、50路等4条...
  • 中原经济区突围 郑州、洛阳等4城...
  • 洛阳将打造中西部最具吸引力人才...
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605