七月与安生领跑金像奖 星爷个人获四提名

上届影帝郭富城及最佳女配角金燕玲公布入围名单

第三十六届香港电影金像奖公布候选名单

新浪娱乐讯 第三十六届香港电影金像奖今日公布候选名单,公布19项入围名单,而颁奖礼将于4月9日在香港文化中心举行。大会请来上届影帝郭富城及最佳女配角金燕玲公布入围名单,《七月与安生》囊括十二项提名,包括最佳电影、最佳导演、最佳编剧、最佳摄影、最佳剪接、最佳美术指导、最佳服装造型设计、最佳原创电影音乐、最佳原创电影歌曲、新晋导演,与及周冬雨同马思纯一同入围最佳女主角。

除周冬雨同马思纯入围最佳女主角,还有《幸运是我》惠英红、《大手牵小手》鲍起静及《北京遇上西雅图之不二情书》的汤唯。男主角方面,之前凭《树大招风》赢得第二十三届香港电影评论学会大奖的最佳男演员的林家栋就同同戏的任贤齐双双入围最佳男主角,其余入围者包括《寒战2》梁家辉、《一念无明》余文乐及《脱皮爸爸》的吴镇宇。

最佳男配角方面,可算是老戏骨之战,包括《一念无明》曾志伟、《导火新闻线》吴孟达、《点五步》廖启智、《北京遇上西雅图之不二情书》秦沛,最年轻的可算是黑仔姜皓文以《树大招风》入围。

女配角入围名单包括有《一念无明》的方皓文同金燕玲、《美人鱼》张雨绮、《骨妹》廖子妤及《寒战2》的文咏珊。

而星爷周星驰个人就有四项提名,分别是最佳导演、最佳编剧、最佳电影及最佳原创电影歌曲。

最佳电影

七月与安生

美人鱼

寒战II

树大招风

点五步

最佳导演

黄进(一念无明)

曾国祥(七月与安生)

杜琪峰(三人行)

周星驰(美人鱼)

许学文、欧文杰、黄伟杰(树大招风)

最佳编剧

陈楚珩(一念无明)

林咏琛、李媛、许伊萌、吴楠(七月与安生)

周星驰(美人鱼)

梁乐民、陆剑青、吴炜伦(寒战II)

龙文康、伍奇伟、麦天枢(树大招风)

最佳男主角

余文乐(一念无明)

吴镇宇(脱皮爸爸)

梁家辉(寒战II)

任贤齐(树大招风)

林家栋(树大招风)

最佳女主角

周冬雨(七月与安生)

马思纯(七月与安生)

鲍起静(大手牵小手)

汤唯(北京遇上西雅图之不二情书)

惠英红(幸运是我)

最佳男配角

曾志伟(一念无明)

秦沛(北京遇上西雅图之不二情书)

吴孟达(导火新闻线)

姜皓文(树大招风)

廖启智(点五步)

最佳女配角

方皓玟(一念无明)

金燕玲(一念无明)

张雨绮(美人鱼)

廖子妤(骨妹)

文咏珊(寒战II)

最佳新演员

吴业坤(幸运是我)

林允(美人鱼)

余香凝(骨妹)

胡子彤(点五步)

谈善言(点五步)

最佳摄影

包轩鸣、余静萍(七月与安生)

郑兆强、陶鸿武(三人行)

关智耀(寒战II)

柯星沛(点五步)

鲍德熹、曹郁(摆渡人)

最佳剪接

许宏宇、李点石、周肖林、檀向媛(七月与安生)

Jordan Goldman、陈忠明(寒战II)

David Richardson(湄公河行动)

梁展纶、David Richardson(树大招风)

胡大为(摆渡人)

最佳美术指导

翟韬(七月与安生)

张世宏、李清渝、吴镇、庄国荣(三少爷的剑)

傅鸫(西游记之孙悟空三打白骨精)

陈锦河(美人鱼)

邱伟明(摆渡人)

最佳服装造型设计

吴里璐(七月与安生)

张世杰(三少爷的剑)

奚仲文、吴里璐(西游记之孙悟空三打白骨精)

张叔平、吕凤珊(封神传奇)

张叔平、张兆康(摆渡人)

最佳动作设计

元彬、林迪安(三少爷的剑)

洪金宝(危城)

洪金宝(西游记之孙悟空三打白骨精)

钱嘉乐(寒战II)

董玮(湄公河行动)

最佳原创电影音乐

波多野裕介(一念无明)

金培达、波多野裕介(七月与安生)

金培达(寒战II)

戴伟(点五步)

Nathaniel Mechaly(摆渡人)

最佳原创电影歌曲

1、(It’s Not A Crime) It’s Just What We Do(七月与安生)(Soul Mate)

作曲:窦靖童

填词:窦靖童

主唱:窦靖童

2、无敌(美人鱼)

作曲:周星驰

填词:周星驰

主唱:邓超

3、沙燕之歌(点五步)

作曲:戴伟

填词:陈心遥

主唱:Supper Moment

4、Better Tomorrow(幸运是我)

作曲:波多野裕介Yusuke Hatano

填词:波多野裕介

主唱:波多野裕介

5、让我留在你身边(摆渡人)

作曲:唐汉霄

填词:唐汉霄

主唱:陈奕迅

最佳音响效果

曾景祥、李耀强、姚俊轩、黎志雄(三少爷的剑)

尹杰(西游记之孙悟空三打白骨精)

曾景祥、李耀强(寒战II)

Nopawat Likitwong, Kaikangwol Rungsakorn, Sarunyu Nurnsai, Stan Yau(湄公河行动)

Robert Mackenzie(摆渡人)

最佳视觉效果

郑成镇(三少爷的剑)

Luke Sungjin Jung, Sanghoon Kim, Kim Chan Soo, Kim Chlu Min (西游记之孙悟空三打白骨精)

罗伟豪、李仁浩、姜泰均、伍志钊(美人鱼)

余国亮、梁伟民(寒战II)

余国亮、黎子飞、Kang Tae Gyun(湄公河行动)

新晋导演

黄进(一念无明)

曾国祥(七月与安生)

文伟鸿(使徒行者)

罗耀辉(幸运是我)

陈志发(点五步)

最佳两岸华语电影

一路顺风

火锅英雄

再见瓦城

老炮儿

我不是潘金莲