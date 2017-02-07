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欧阳娜娜羞谈理想男 期待18岁成年后谈恋爱(图)

2017-02-07 17:08 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　欧阳娜娜(左)欧阳娜娜与家人资料图(右)

　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，欧阳娜娜日前登上节目《我们的挑战》，戴着面具跟歌手薛之谦合唱《小幸运》，甜美嗓音让网友都恋爱了。6日她出席星城娱乐春酒，坦言自己当时没什么时间准备，几乎是一下飞机就上节目，谦虚笑说：“因为有学音乐，歌唱得不算好，但至少音准。”对于未来有无机会一展歌喉出唱片？她表示还是比较喜欢演戏。

　　娜娜行程满档，之前除了跟成龙、罗志祥合作《机器之血》担任女主角，日前杀青的新片也是担任女一，不过碍于宣传期未到，她不能透露片名及合作对象，“是一个小说改编的电影，网络上有猜测消息，合作演员是新人。”推测应是小说家饶雪漫作品《秘果》，而合演的对象则是陈飞宇，预计今年暑假问世。

　　现在她也正接洽下一部片，没意外的话4、5月会开拍。工作占满生活，娜娜乐在其中，透露自己现在就读的美国学校凭着在线教学也可完成学业、作业以及考试，双方都有兼顾。不过问到她绯闻传不停，娜娜笑说：“我看到都傻住，但都知道那不是真的，刘昊然跟我很熟所以不会尴尬，那房祖名就是我哥哥呀！”

　　至于现在会不会想谈恋爱？16岁的娜娜天真笑说：“当然会呀！我们家规定18岁可以谈恋爱，我也快18岁，就可以谈恋爱了！”至于有没有哪位男星符合自己理想型？她说：“哎呀，还好耶，就觉得每个人好像都会少一点什么嘛！”最后她撒娇拖妮妮下水，“我姐姐也过18岁，到20岁还是没交男朋友啊！”让一旁妮妮默默中箭。

[责任编辑： 孙阳丹]

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