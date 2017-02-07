Maggie Q为PETA拍公益广告 呼吁拒绝皮草

Maggie Q PETA公益广告

新浪娱乐讯 近日，《分歧者》、《尼基塔》主演Maggie Q，为PETA(注：善待动物组织)拍摄了一系列拒绝皮草的公益广告，引来网友们的关注。在广告中，Maggie Q严肃地手持一只被剥掉皮毛的兔子“尸体”，对观众们说道：“这就是我们皮草的另一半！”不禁令人触目惊心。

在谈到为何与PETA合作拍摄这则广告时，Maggie Q沉重地说道：“每一小块皮草边饰都意味着许多动物曾在皮草养殖场里遭受巨大的折磨，囚禁、殴打甚至活活剥皮，就是为什么我要和PETA一起呼吁大家拒绝购买残忍的动物皮毛制品。”她呼吁大家选择美观又有创意的纯素衣料，减少对动物的折磨与滥杀。

事实上，为了生产皮草，动物被终生囚禁在拥挤、肮脏的笼子里，直到被殴打、毒杀或者电击致死，有时候甚至会被活活剥皮。许多知名品牌已经不再使用皮草制品，而除了Maggie Q外，孙俪、刘晓庆、伊能静、查理兹·塞隆、佩内洛普·克鲁兹等都已经不再穿着皮草。这次看到Maggie Q又亲自上阵拍摄公益广告，网友们纷纷表示会逐步改观，“现在已经有许多时尚又美观的替代品了，确实不需要继续虐待动物。”