李小冉微博怒斥骗子蒙骗顾客：我实在看不下去了

李小冉微博截图

李小冉写真

新浪娱乐讯 近日，内地演员李小冉在微博公布一张骗子假借她的名义做美颜仪广告的照片，照片中骗子以“李小冉自创品牌”蒙骗顾客。对此，李小冉在微博中表示：“骗子们，我实在看不下去了，换个有新意的梗好吧？”并且郑重宣布：“这个商标、这个机器和我半毛钱关系没有。祝各位亲在2017不要再被骗了，祝各位骗在2017改邪归正。”

近年来随着科技的发展，不少网络诈骗犯假借艺人的名义为自己的产品做广告，“被代言”、“被当老板”的事件屡见不鲜，给不少艺人造成了困扰。此次，李小冉就在评论中写道：“发这个是因为以前发现过，刚要发律师函她们就删了，而且一直换着号发，实在忍受不了了。”、“各种私信拿我当使用说明书。”

对此，不少网友纷纷对李小冉给予支持：“澄清一下是对的，现在的这些骗子太坏了，就应该给他们点颜色看看！”也有人调侃：“谁让你皮肤辣么好，骗子才总用你打广告。”