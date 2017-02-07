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赵丽颖乘风破浪路演成证婚人 被粉丝表白感动落泪

2017-02-07 17:06 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　赵丽颖乘风破浪路演无锡站

　　新浪娱乐讯 2月6日，赵丽颖参与了《乘风破浪》的七场路演，所到之处人山人海；现场还有导演韩寒惊喜现身见面会。当天的路演中，赵丽颖收获了一份为粉丝证婚的喜悦，同时她还收到一路陪伴的粉丝的真情告白，引得她感动落泪。她致谢观众粉丝说：“谢谢你们支持《乘风破浪》、支持我。《乘风破浪》很多桥段、很多歌都让我特别感动。谢谢你们喜欢。”

　　路演现场变身证婚人超高人气引爆院线

　　当日赵丽颖身穿白色衬衫，搭配格子短裙，秀发披肩，气质干练。与《乘风破浪》中的小花一角气质相差无二。在现场赵丽颖分享了自己出演邓超“妈咪”时的感动与惊喜。路演现场迎来了一位特殊的粉丝，他在现场向女友求婚，请求赵丽颖证婚。赵丽颖欣然应允，并出主意让女孩用电影中小花的台词霸气答应求婚，并对有情人致以了最真诚的祝福。场面温馨有趣。无锡7场见面会，场场爆满、人山人海，现场气氛火热。

　　与观众深情对唱主题曲遭粉丝表白感动落泪

　　原本只透露有赵丽颖出席的《乘风破浪》明星见面会现场爆出超大的惊喜，电影的导演韩寒也现身无锡，引发现场的影迷粉丝爆出欢呼。这是赵丽颖第一次为影片参与路演，粉丝们也准备得相当充分。赵丽颖在现场认出了一名追随自己多年的粉丝，在粉丝为自己加油鼓劲时，感动落泪。在当天的互动环节，赵丽颖突发奇想，现场点歌，与观众互动热唱，将电影院变身练歌场，相当具有创意。

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[责任编辑： 孙阳丹]

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