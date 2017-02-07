《刺客信条》引发法鲨粉丝“帮派之争” 24日登陆院线

“法鲨”赤膊上阵对抗敌人

新浪娱乐讯“信仰之跃！电影院见！”好莱坞动作冒险奇幻巨制《刺客信条》前日发布“世纪之战”特辑后，得到了影迷和粉丝们的热情回应，“法鲨”款人物海报也成功引起了“老婆粉”的注意。

该片由贾斯汀·库泽尔执导，迈克尔·法斯宾德(《X战警：天启》)、玛丽昂·歌迪亚(《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》)、杰瑞米·艾恩斯(《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》)、亚里安妮·拉贝德(《爱在午夜降临前》)和迈克尔·威廉姆斯(《无敌浩克》)等人主演，将于2月24日以3D、IMAX 3D、中国巨幕3D形式登陆全国院线。

“世纪之战”引发观众热议粉丝入戏深撰写搞笑观影须知

《刺客信条》前日发布的“世纪之战”特辑，将刺客与圣殿骑士的世纪恩怨展现出来，两大力量的对抗让观众看得兴奋不已，“法鲨”与玛丽昂也亲自解读，道出了刺客与圣殿骑士之间横跨世纪的矛盾，暗示着一场血雨腥风的大战即将开始。

特辑发布后，立刻吸引了大批游戏粉和影迷们的期待，两大阵营的世纪对决瞬间戳中了大家的嗨点。“玩了10年的游戏，终于能在大银幕上看到刺客和圣殿骑士开打，真是激动到不行！”“听到‘躬耕于黑暗，服务于光明’瞬间飙泪！《刺客信条》我们电影院见！”更有资深粉丝提供了温馨观影提示，引发了大家的共鸣：“刺客和骑士请分区观看，以免引起争纷和人员伤亡；请勿佩戴袖剑，长剑，匕首等危险物品；请刺客不要在电影院进行信仰之跃，保证各位观众的观影体验。”更有粉丝已经开始纠结：“所以上映的时候我们是扮成刺客兄弟会的还是圣殿骑士团的呢？”

“法鲨”性感帅气征服“老婆粉”即将来华引爆万众期待

在曝光的“世纪之战”特辑和海报中，最受人瞩目的莫过于“法鲨”迈克尔·法斯宾德了。无论是特辑中矫健的身手和美好肉体，还是海报中凌厉的眼神和酷感造型，都让他的“老婆粉”血压爆表，大呼过瘾。“为了法鲨的脸，我要第一时间冲进影院！”“法鲨不愧是爱尔兰和德国的混血儿，兼具成熟与性感，简直是扮演刺客阿圭拉的不二人选！”“听说法鲨在电影中的危险动作大都是自己完成的，看到我男神这么帅还这么拼命，真是大写的赞！”而期盼已久的观众们也已经等不及一睹法鲨的风采了，纷纷表示：“法鲨老公什么时候来中国啊？我已经等不及要见他了！”“我们要组团去见老公！谁也别拦我！”想必到时候一定会刮起一阵“刺客旋风”。

电影《刺客信条》讲述了由迈克尔·法斯宾德扮演的刺客后代卡勒姆·林奇获得先祖阿圭拉超凡的能力来对抗圣殿骑士组织的故事。该片由美国新摄政影片公司出品，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行，将于2月24日以3D、IMAX 3D、中国巨幕3D形式在全国上映。