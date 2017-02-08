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曝《跑男》热巴替换baby 双方不作回应

2017-02-08 10:31 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　迪丽热巴

　　Angelababy

　　新浪娱乐讯 继baby怀孕到如今产子，离开第五季跑男录制已经成为定局，虽然有各种传言人选顶替baby，但实际人选却一直未有定论。2月7日，“奔跑吧兄弟贴吧”通过微博发布消息，称迪丽热巴将取？baby参加跑男第五季的录制，而baby粉丝团也在微博中表示，因为baby身体原因，并称热巴也很棒，疑似证实此消息。

　　2月7日，“奔跑吧兄弟贴吧”通过微博发布最新消息，称：“迪丽热巴加盟浙江卫视《奔跑吧兄弟》第五季！”而AB的官方粉丝团称：baby要在家照顾孩子，所以和这个节目暂别了，并称热巴也很棒，疑似证实此消息。

　　新浪娱乐就此联系了浙江卫视、baby、迪丽热巴方面，三方都不作回应。(我是弥尔)

[责任编辑： 孙阳丹]

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