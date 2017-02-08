律师起诉郭冬临《取钱》地域歧视：向河南人各赔1元

郭冬临小品《取钱》

华商报记者马虎振 小品《取钱》中骗子说的是河南话，西安河南籍律师以“地域歧视”、“侵犯河南人名誉权”为由向法院提起诉讼。

骗子说河南话，河南网友感觉“躺枪”

2017年北京电视台春节联欢晚会小品《取钱》中骗子打电话时说的是河南话，引起网友热议。2月7日，西安一河南籍律师以“地域歧视”和“侵犯河南人名誉权”为由提起诉讼，要求北京电视台和该小品编剧及演员，向所有河南人公开赔礼道歉并赔偿每人一元。

这个由郭冬临、孙桂田、吴江等人所表演的小品讲述的故事是：郭冬临出门帮媳妇买丝袜，在银行门口ATM机附近遇到孙桂田扮演的大妈。大妈遇到电话诈骗，郭冬临识破后为防大妈上当受骗，百般劝阻不要打钱，而大妈偏偏把好心人当坏人。两人互怼起来，爆笑台词、搞笑行为接连上演。引起网友热议的，是大妈电话响起后，电话那头的骗子操着一口河南腔。

据新浪娱乐报道，电话中骗子一口河南腔引得河南网友鸣不平。网友表示，“骗子的口音为什么是我们河南口音，我们好委屈。”“全程用的都是普通话，就骗子的声音不一样，很让人不舒服。”

小品编剧魏新为此在微博发文道歉：“作为这个小品的编剧，我向各位网友道歉，小品中的骗子说河南话和郭冬临老师无关，是我用家乡话配的音，我是山东人，老家方言接近河南，别的方言也不会说，所以引起了大家的误会，实在不好意思，向大家道歉！”

“希望通过诉讼唤起对各种歧视的注意”

提起诉讼的是陕西吉尔律师事务所律师张华山，今年39岁，祖籍河南孟津，住西安市碑林区，工作单位在雁塔区。

7日上午10时许，张华山到雁塔区法院诉讼服务中心提交这份起诉书。法院工作人员认为其户籍地在碑林区，未予受理。随后，张华山以邮政特快专递形式将该起诉书寄往碑林区法院立案庭。

这份起诉书所列的被告除了北京电视台，其他三名被告分别为小品编剧魏新和演员郭冬临、孙桂田。诉讼请求有三个：请求判令被告在北京卫视向所有河南人公开赔礼道歉连续一周；请求判令被告向所有河南人每人赔偿精神损害赔偿1元；被告承担本案诉讼费。

张华山认为，被告作品显然影射河南人是骗子的代名词，而小品的表演者也在观众笑声中，中伤了河南人。他说，河南人不断被妖魔化，挖苦河南人的“段子”更是四下流传。这种赤裸裸的地域歧视，让人不禁想问：河南人到底招谁惹谁了？小品《取钱》虽然是文艺作品，内容虚构、人物虚构，但虚构的骗子偏偏操河南口音，显然会误导社会大众将河南人普遍视为骗子，贬低河南人的整体形象，加剧社会已经存在的地域歧视。

“身为河南人，我经常遇到自己的河南人身份被人拿来调侃，甚至被明显歧视的情况。之所以要提起诉讼，也是希望通过这种形式来唤起公众对各种有意、无意歧视的注意，让社会更加团结、和谐。不论是平时生活还是文学作品，都应自觉摒弃这种有意无意的歧视。”张华山说，作为文艺作品，应该有积极向上的价值取向，应引导社会公众树立正确的价值观，不能媚俗，更不能把一部分人的快乐建立在对另一部分人贬低的基础上。

北京电视台：尚不知情，“等法院立案了再说”

华商报记者注意到，编剧魏新在微博道歉时，表示自己只会说接近河南话的山东老家方言后，又有山东网友站了出来说，“您觉得用自己家乡的方言就合适吗？”

张华山说：“如果说电信网络诈骗，骗子分布最多的地方并不在河南。小品中这样处理，有把所有坏事都往河南人身上摊的嫌疑。当然如果用其他方言也不合适，为什么不全用普通话？”

据了解，张华山已授权北京大成(西安)律师事务所律师韩朝泽来全权代理此案，韩朝泽律师积极回应：为支持张华山公益诉讼，打算象征性收取律师代理费1元钱，以示对律师工作的尊重。

7日下午，华商报记者联系北京电视台，有关工作人员表示尚不知情，“等法院立案了再说。”

对于这件事，西安市民怎么看？

对于起诉，市民薛先生认为，这只是文艺作品而已，只是为了给其中的人物确定一个有个性的身份，并不会被人理解为“什么地方的人就有这样的品性”。市民王先生认为，律师或有炒作之嫌。“难道说操京片子就是黑北京人了？作品只是作品，不能对号入座！”但也有市民认为，“正是由于河南人经常被调侃，所以人们会认为该小品也是在妖魔化河南人”。还有市民认为，在一些国家，公开贬损某些特定人群是不能接受的，会因此吃官司。