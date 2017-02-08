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曹云金新戏上海热拍嘟嘴卖萌 疑新女友张瀞尤探班

2017-02-08 10:40 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　疑似女友张瀞尤剧组探班

　　新浪娱乐讯 据名侦探赵五儿报道，去年与郭德纲的互撕大战似乎并没有影响到曹云金，其进军影视圈的步伐更是越迈越大，最近曹云金又有部新戏正在上海热拍。

　　近日，曹云金披着大衣，双手插兜杵在街头等待开拍，其间一边抖动取暖一边探长脖子，兴致勃勃得跟同事聊天。还不时一脸傻乐，偶像包袱掉一地。左等右等还是迟迟不开拍，曹云金直接放大招，噘嘴卖萌示威依然惨遭无视，最后曹云金只好变身低头族刷手机。终于捱到开工，曹云金卸下外套，环抱双手酝酿情绪，一秒入戏大哥范儿十足。

　　其实上夜班的曹云金似乎并不孤单，因为在片场还有一位神秘女子，看身姿很像是曹云金之前刚被曝光的新女友张瀞尤，当晚她一直躲在房车内休息，偶尔出来透透气。

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[责任编辑： 孙阳丹]

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