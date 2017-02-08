满足对才女所有幻想!武亦姝诗词大会夺冠

武亦姝

这个春节，央视最火的节目是《中国诗词大会》第二季，最火的女孩是上海复旦附中高一女生武亦姝，“飞花令”的出口成章，让很多粉丝惊呼这位00后美少女，“满足了对古代才女的所有幻想”。今晚总决赛，武亦姝最终胜出，成功登顶。

长发披垂，柳眉凤目，身材颀长，将一身汉服穿得飘逸出挑，诗词储备丰富，写得一手好字，这位16岁少女的从容淡定，加上上海高中名校的就读背景，堪称“颜值与才华齐飞”。

2月1日，武亦姝在个人追逐战中过关斩将，成为这个环节最高分获得者。在争夺攻擂资格的“飞花令”环节，她与博士姐姐以“月”字吟诗，被提醒所说诗句重复了，她立即脱口而出《诗经·七月》名句：“七月在野，八月在宇，九月在户，十月蟋蟀入我床下。”反应之迅速、心理之稳定，瞬间圈粉无数。

中央民族大学副教授蒙曼评价：“诗歌的真善美是渗透到她心里去的。武亦姝的谦逊不是装出来的，而是有诗意在她心中，她站在那里气定神闲的样子，诗意就出来了，这就是所谓的‘腹有诗书气自华’。”

《中国诗词大会2》共有3名上海闺秀亮相，都有江南少女的清雅，清一色的学霸小美女，她们在百人团数度脱颖而出，一次次登台挑战、攻擂，直到成为擂主。

同样16岁的姜闻页，是上海中学高二学生。她在第一次进入个人追逐赛时答对全部9题，只因为小分低于陈更而离场。点评老师称她是“大将风范”。主持人董卿问她，快要高考了怎么还来，她说喜欢诗词且“学有余力”；问她高考志愿，却是“理科，金融方面的专业”。

文来中学初一女生侯尤雯才13岁。在2月3日播出的比赛中，她以119秒答对27题，获得第一名，成为从百人团刷入挑战赛的最小年龄选手——点评老师口中的“‘娉娉袅袅十三余’，正是豆蔻年华”；其后的个人追逐赛中，同样9道题全部答对、只因小分低惜失争夺擂主的机会。

三个上海小囡的抢眼表现，多少让人意外：一直是对外开放桥头堡、延续着“十里洋场”基因的魔都，竟流行“汉服美少女”了么？“武亦姝现象”藏着什么密码？

小才女们咋长出来的？——从化学课代表武亦姝到想学金融的姜闻页，共性是“爱我所爱”，不功利

2016年11月，武亦姝在老师推荐下报名《中国诗词大会2》上海赛区海选，通过央视面试，12月的两周在北京录制，一回上海就是期末考试，成绩照样出色，她文理均衡，还是化学课代表。节目一播出，她手机开始响不停，有媒体要求采访的，还有想签她做模特的。喜欢清静的武亦姝干脆关了机。

在名校学霸群里读书，成绩排名和升名校压力大？教她语文的王希明老师翻出升入高一这一学期以来武亦姝“不务正业”的痕迹：有代表小组发言讲解《浮生六记》的照片，有书法作品，还有每周至少读一本的中外文学经典作品与随笔写作。生活中她爱穿汉服，每年都会拍摄汉服照，更奉陆游为“男神”。

姜闻页同样是上海中学学霸，年级排名前十，“学有余力”不虚。“我5岁时，身高1.2米，读过的书摞起来和我身体一样高；10岁时1.4米多，读过的书等于2个我的身高；现在我16岁，读过的书可以铺满整个篮球场。”——在节目里的自我介绍，也非大话。姜闻页也学过奥数，但她每天都花两三小时读“无用”的书，古诗文、文学名著，以及经济学、哲学等。她还写诗填词，一首《鹧鸪天》在第二届上海市诗歌创作大赛上获过奖。但她不愿意把作品示人：“诗歌是个人的，是某个时刻的有感而发。”

初中生侯尤雯自小就有很多时间满足自己的兴趣，从阅读报刊杂志到参加学校舞蹈队。在学校，参加了古诗文学习社团、辩论社，还热衷校园戏剧节剧目编排和学校运动会。

三位学霸美少女的共性，都发自内心喜欢古诗文，古诗文涵养着她们的价值观、审美方式和表达方式。不过度追求成绩排名和比赛输赢，只享受过程。想学金融的高二学生姜闻页，并不觉得读诗词浪费时间，“接受美的熏陶，感受情感的美、事物的美、文化的美，让自己能诗意地栖居在现实的土地上。”而武亦姝第二次个人追逐赛意外止步，也微笑说：“(对诗词)只要我觉得喜欢它，只要有个人可以聊聊它，输赢真的不重要。知识盲点可以回去补上，但我对它的热爱一旦生成就不会再轻易减少了！”

这便是00后们的古诗文之爱，不带功利的真爱。

武亦姝随口吟诵的《诗经·七月》，就在学校自编的《中华古诗文阅读》第一册，翻开便是

春节才过，中共中央办公厅、国务院办公厅下发意见，宣布将实施中华优秀传统文化传承发展工程，全面复兴传统文化，将中华优秀传统文化贯穿于国民教育始终，中小幼课堂和教材更是其中重点。实现目标的时间节点设在2025年。

理想很丰满，现实很骨感。原本是“妇孺皆知”的诗词名篇名句，《中国诗词大会》经过筛选的百人团也会有大量答错者。国人，尤其是青少年的古诗文教育提升空间很大。

“武亦姝们”得天独厚。在复旦附中，传统文化教育已成风习。她随口吟诵的《诗经·七月》，学校自编的《中华古诗文阅读》第一册翻开就是。这套6册的校本教材是学生必修，全校学生都要在课堂上研读《论语》、《古文观止》及诸子百家选篇，每天晨读诵读古诗词。学校语文教研组长黄荣华老师说，有的家长质疑：高考只占6分的古诗文默写，为何让学生花那么多时间？他直言，正是“用最小的投入，获得最高的产出、最高的分数”的功利思想，让中小学语文教育走偏。

作为上海高中“四大金刚”之一的复旦附中，中青年语文教师几乎都是名校硕士。王希明是复旦大学中国古代文学专业硕士，正在职读博士。

小才女扎堆的魔都“密码”：全员经典诵读

作为国家教育综合改革试验区，魔都在传统文化教育方面不遑他让。该市每年举办市民文化节，就有“中华古诗词大赛”，还有专门的市民诗歌节。着力于传统文化教育的学校也越来越多，从传承“非遗”到建设传统戏曲、传统体育、手工艺特色学校，古诗文从建爱好者社团、开设拓展课到全员晨读、纳入课程体系。

以复旦附中所在的杨浦区为例。两年来连续有学生在全国性活动中脱颖而出，杭州路第一小学张人匀同学在“国学达人”挑战赛上获得全国首届中华学子青春国学荟小学组季军，上海外国语大学附属双语学校的安昕、李琬婷进入中国汉字听写大会总决赛。区里的汉字节连续举办7届，去年近3万人次参加。

在长宁区，所有幼儿园和中小学全面铺开经典诵读活动，对小学低年级学生，明确读书不得抄写、默写和考核，要读出声、读出节奏，以激发学生对传统文化的兴趣。小学阶段每周一节“中华经典诵读”课，毕业时学生要会背诵优秀诗文150篇，初中阶段背诵100篇，高中背诵诗文量在1万字左右。

“中学时‘一怕周树人，二怕文言文’。如果不是学校规定，我不会去读那些经典。接触之后却发现对人生观的重要价值。”复旦大学一位90后大学生感慨。

承续优秀传统文化要滋养更要底气。这不只是自上而下的政府工程，更是一个“物质幸福时代已经结束”的社会，发自内心的渴求与呼唤，是随着中国成长为世界第二大经济体、出生于物质不再匮乏年代的90后和00后渐渐成长之后的必然向往。

但愿，魔都密码在更多的地方可复制可推广，让“腹有诗书气自华”的武亦姝式“00后”，越来越多。(人民日报中央厨房·大江东工作室出品)

(原标题为《“武亦姝”密码：“汉服才女”何以扎堆洋气魔都？》)