Selina生日Hebe送名牌戒指 称前世一定是她的奴隶

SHE三人感情深厚

Hebe开玩笑称是Selina的奴隶

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，女团S.H.E成军15年，成员Selina(任家萱)、Hebe(田馥甄)、Ella(陈嘉桦)发展出让人称羡的好感情，三人无论结婚与否、工作多忙，每逢生日必聚在一起度过，情比姊妹深。最近Selina分享每天必戴饰品时，秀出的竟是“老婆”Hebe送她的名牌戒指，感动地说：“没有任何人送过我这个。”

日前，Selina受访时大方分享了全身行头。说到天天戴在身上的东西，她表示除了钱包、手机外，每天一定戴饰品出门，身上很多小饰品是日本购入，而无名指上价值约18万台币的名牌戒指则特别有意义，因为那是“老婆”Hebe送她的生日礼物。Selina回想当时收到礼物的心情，表示：“那是女生梦寐以求的红盒子，没有任何人送过我这个！我一看到就眼睛充满泪水。”

其实，过去Hebe跟Selina之间的甜蜜互动，是粉丝间的热门话题。日前Hebe开演唱会，刚从洛杉矶回来的Selina即刻直奔小巨蛋力挺，两人在现场放闪兼飙泪惹哭粉丝。Hebe也总开玩笑说：“我前世一定是Selina的奴隶，上辈子已经被她累死。