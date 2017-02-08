Rain金泰希二度蜜月？全黑打扮现身洛杉矶机场海关

Rain金泰希夫妇现身洛杉矶机场

Rain和一票好友相聚

新浪娱乐讯 据台湾媒体2月7日报道，34岁的Rain与36岁的金泰希上月完成婚礼，婚后2人到巴厘岛度蜜月。虽然所到之处都有不少粉丝跟着，但依旧不减恩爱。今日有网友曝光这对新婚夫妻现身洛杉矶机场海关的照片，似乎是二度度蜜月。

Rain近日和一票老友聚餐，韩国综艺节目《Running Man》成员Haha的歌手老婆，6日在社交网站秀出聚餐照，众人围着烤肉台露出灿笑，画面十分欢乐。

Rain结束聚餐后，立刻和爱妻金泰希甜蜜出游，7日就有微博网友上传一张Rain和金泰希在洛杉矶机场的背影照，照片中2人都是全黑打扮，网友推测两人此行应是2度蜜月，或是拍婚纱照。