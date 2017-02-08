余男王千源《夜色撩人》定档 揭夫妻谎言

《夜色撩人》疑影重重版海报

新浪娱乐讯 由第五代导演夏钢执导、根据须一瓜小说《淡绿色的月亮》改编、余男、王千源、南宫珉主演的电影《夜色撩人》近日曝光“不可告人”版预告及“疑影重重”版海报，宣布将于3月3日全国公映。

在最新发布的预告中，月夜下的朦胧暧昧被突然闯入家中的窃贼打破，桥北、芥子这对小夫妻夜半惊心，被窃贼绑起来追问银行卡密码……身材壮硕的丈夫放弃抵抗不说，更把说出密码的“重任”推脱给妻子——可是，“你真的忘了吗，那个密码”的怀疑却在妻子的心中深深扎下了根，两个人的日子注定回不到月夜之前了。

信任？怀疑？背叛？ 《夜色撩人》聚焦夫妻感情危机

“那天晚上，桥北看上去跟以前不一样了”，《夜色撩人》讲述了一对被月夜劫案打破生活平静，进而陷入更深的心理暗战的夫妻如何在质疑中互相试探，在对真相的追索中渐行渐远的故事：经营着一家高级美发厅、收入颇丰的风韵少妇芥子(余男饰演)本和丈夫桥北(南宫珉饰演)过着令人欣羡的生活，然而看似恩爱的日子被突如其来的月夜抢劫打破，壮硕的桥北在窃贼面前表现出的软弱在芥子心中留下难以抚平的阴影，更令她无法接受的是，桥北竟然不顾她的安危，冷静地跟她说：“把密码告诉他们”……在最新曝光的“不可告人”版预告中，夫妻二人与窃贼的周旋迅速把人拉入到月黑风高的惊心氛围中，随后警察谢高(王千源饰演)强势介入，但他不但没让真相水落石出，反而牵扯出更多不可说的秘密：“你真的忘了吗？那个密码”、“就这样问下去，你会后悔的”、“你就听我的吧”、“你听他的呢，他毕竟是警察啊”、“我出差的时候他来家里看过你吗？”……一句接一句的台词环环相扣，令人紧张之余更想跟着芥子一探究竟，穷追真相。

在同时曝光的“疑影重重”版海报上，女主角芥子站在两个男人中间，迷茫无助却又淡然地望向远处，两个男人则表情复杂地面面相对，眼神中有不屑，也有怀疑和挑衅。海报背景是一张大床，在片名下还有“同床异梦”四个小字，三人之间复杂纠结的关系可见一斑。

作为第五代知名导演夏钢时隔十余年的重回银幕之作，《夜色撩人》聚集了实力派演员余男与王千源，更邀得韩国欧巴南宫珉加盟，三位主演在片中大飙演技：一个疑心重重的少妇，一个外强中干的丈夫，一个满腹心事的警察跃然影像中。

曾执导《大撒把》的夏钢最擅长现实题材，与须一瓜强强联手“探讨”家庭伦理

在第五代导演夏钢的作品中，现实题材、都市小人物一直是他的强项，不论是与名导冯小刚合作的《遭遇激情》《大撒把》还是改编自王朔的《无人喝彩》《一半是火焰，一半是海水》，以及后来的《与往事干杯》《谁来倾听》都是通过展现都市小人物的情感世界让观众产生代入感，进而引发观众的共鸣。作为阔别银幕十余年的回归之作，在题材选择上夏钢依旧未放弃对都市小人物的观照，在2004年看过小说《淡绿色的月亮》之后，他便对小说中平凡小夫妻遭遇不测后细腻的心理描写和被心理变化推动的故事走向、引发的思索深深打动，之后便拿出十二分的诚意，希望把这部小说搬上大银幕。这份诚意最终打动了小说作者须一瓜，经过精细的前期打磨和后期的紧张拍摄、制作之后，《夜色撩人》终于要在3月3日与观众见面了。

值得一提的是，须一瓜是政法记者出身，她的作品以擅长刻画细腻情感，引发情感伦理思考著称。须一瓜曾介绍说，《淡绿色的月亮》的故事情节有现实基础，是受某次采访真实案件的启发写就的。小说一经出版就在文学爱好者中引发热烈讨论，至今在豆瓣读书上仍有8.0分的高分评价。在夏钢看来，原著《淡绿色的月亮》虽然是部女性作家以女性视角完成的，但是由男性导演拍摄可以让故事有更多角度的展现，“男性角度的自我辩解、自我剖析让观众的情绪多了一个宣泄的出口”。

据悉，《夜色撩人》将于2017年3月3日全国上映。