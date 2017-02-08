香港女星被曝怀孕 曾与老板车内亲热弯腰消失两分钟

林雅诗

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，香港艳星林雅诗嫁给富商10年一度淡出娱乐圈，离婚后复出话题不断。先是2016年被拍到和公司老板马天乐在车内亲热，让对方摸脸、亲吻，还一度“弯腰消失两分钟”，近日被目击前往铜锣湾看妇产科，被爆怀孕引起外界高度好奇。

据香港媒体报导，林雅诗7日现身公开活动，身穿连身短裙辣露深邃乳沟，紧身剪裁让小腹突出格外明显。有关怀孕传闻，她和爆出绯闻的马天乐双双受访，表示去妇产科是去做检查，至于小腹隆起则笑说是因为过年吃太多，至于有没有人追求，男方反问“这么漂亮的女人，你的话会不会对她有意思？”

现年39岁的林雅诗曾参选香港小姐，曾接拍大量三级片打开知名度，2005年和富商温文英结婚，生下一子温兆杰。离婚后的她绯闻不断，除了和马天乐爆出车内亲密，又和“江湖猛人”电影公司老板翟浩琛同游台湾，先后都传出被男方包养，她为此数度澄清，车内消失也解释是为了找手机。ETtoday/文