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何炅录节目险些晕倒：自己都不记得有这事

2017-02-08 16:24 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　何炅

　　新浪娱乐讯 2月7日，网友媒体报道称何炅在录制节目时有站立不稳的迹象，脸色也较苍白，险晕倒。随后，何炅通过微博对“晕倒”事件作出回应，称：“我根本就不记得有晕倒这件事啊！”并表示已经过了拼命三郎的年纪，现在做的都是喜欢的工作，很享受。

　　2月7日晚，何炅更新微博回应录节目晕倒一事，称：“谢谢关心！看了今天的新闻我都觉得我可能真的是晕倒了，因为我根本就不记得有晕倒这件事啊！别担心，播出的时候大家查查“稻子”(带子)看看那些疑似晕倒的剧照到底咋回事哈哈哈！我已经过了不顾身体拼命三郎的年纪，每天做的都是自己喜欢享受的开心工作，节奏控制得很好，我会照顾好你何，也请你照顾好自己。‘附赠春节看灯会私照证明不开工的你何依然帅气明朗！’”

　　照片中，何炅戴着棒球帽，身穿红色格子衬衫，十分的帅气。网友看到何炅没事，纷纷松了一口气，留言称：“无论是什么，我们都希望你健康，何老师好好休息。”(我是弥尔)

[责任编辑： 孙阳丹]

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