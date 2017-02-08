高亚麟荣获德艺双馨艺术家奖 曾出演《家有儿女》

德艺双馨颁奖现场

高亚麟荣获“德艺双馨奖”

众人后台合影

新浪娱乐讯 近日，第十三届德艺双馨颁奖典礼在京隆重举行，国内著名导演、影视演员高亚麟受邀出席活动并被授予“德艺双馨艺术家奖”荣誉，中国通俗文艺研究会会长为高亚麟亲自颁发奖杯、奖章和荣誉证书。

德艺双馨胆气豪银屏炫彩树高标

据悉，该活动由中国文联、中国教育部、北京德艺双馨公益基金会联合主办，旨在通过颁奖表彰形式大力弘扬德艺双馨精神，推动文艺事业前进发展，努力培养和树立一批“全国德艺双馨艺术家”的典型。彭丽媛、张纪中、张丰毅、六小龄童、斯琴高娃等艺术家们都曾获得该荣誉。高亚麟发表获奖感言说：“我能够荣获德艺双馨艺术家奖很荣幸也很意外，一直认为德艺双馨是德高望重的老前辈才可获得的殊荣，自己虽已从艺三十余载，但还是以众多老前辈为目标榜样不断学习进取，很感谢大家的支持与肯定，自己也会在艺术的道路上扎扎实实，奉献更好的作品回馈观众。”

编排严谨同仁赞导演功成观众知

高亚麟作为集编剧、导演、出品人于一身的演员，曾出演及参与制作过《家有儿女》系列、《推拿》、《炊事班的故事》、《前夫求爱记》、《头号前妻》等多部口碑之作，高大而又温柔幽默的形象被观众所熟知。“德艺双馨”作为中国艺术家的品牌和风尚标，不仅是对高亚麟一丝不苟、敬业负责的工作态度的认可，更是对其工作精神的肯定。