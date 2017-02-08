《疯岳撬佳人》岳云鹏袁姗姗甜蜜吻戏虐狗

电影《疯岳撬佳人》“疯岳撩人”版海报

新浪娱乐讯 近日，爆笑爱情喜剧《疯岳撬佳人》全新公布“疯岳撩人”版海报及一组剧照，这组物料惊喜揭开岳云鹏、袁姗姗两人的花式吻戏片段，浪漫梦幻中又带有一丝喜感。

反差萌CP吻戏发糖不手软贱萌出招撩袁姗姗

《疯岳撬佳人》中，小岳岳以痴情护工的身份惊喜回归，偶遇少时女神袁姗姗的他又萌生追爱的愿望，再加上背后“爱情操作团”的助攻，更是信心大涨誓要虏获女神芳心。一同曝光的剧照将两人甜蜜虐狗的细节一一展露，温馨进餐把酒言欢、卖萌耍宝搞怪自拍，小岳岳甚至送醉酒的姗姗回家后遭遇献吻，虽然结果未遂，但是甜到让网友惊呼：“这已经是偶像剧级别的虐狗了！”

正在观众倍感遗憾时，反差萌CP岳云鹏袁姗姗携手发出一击甜蜜大招。剧照中，袁姗姗主动亲吻岳云鹏额头，小岳岳也双手捧住女神热情献吻，这令人脸红心跳的画面在两人的演绎下，深情兼具搞笑，此等清奇的画风令人欲罢不能。

2.14“翻姗岳岭”来撩妹爆棚CP感萌翻网友

全新曝光的“疯岳撩人”版海报中，袁姗姗身着粉色小洋装，手执粉蜜色气球乘坐旋转木马，表情微微一笑，看上去幸福不已。而岳云鹏双手握住木杆，表情搞怪悬挂在旋转木马上，与袁姗姗一前一后呼应起来，搭配“有情人笑称眷属”的Slogan，使整个画面充满童趣，洋溢着浪漫甜蜜的气息。在情人节档口，岳云鹏浪漫搞怪，花招频出狂撩女神袁姗姗，看来这场颜值悬殊、笑料百出的追爱之战势必在2月14日给观众一剂爆笑重击。

岳云鹏与袁姗姗虽不是首次同台，但是以情侣形式合作实属第一次。令观众惊喜的是，两人同框不仅毫无违和感，甚至一举一动都甜蜜至极，连观众都感到春心萌动。面对强大的情敌孙坚，不少观众都选择为反差萌CP摇旗呐喊，并在微博留言表示“为吃糖也得情人节去看电影”、“这对萌到心肝里，期待”、“万万没想到，两人这么搭”。

据悉，《疯岳撬佳人》由钟少雄执导，岳云鹏、袁姗姗、孙坚、马元、石小满主演，郭德纲、艾伦、潘斌龙、杨能特别出演。2月14日，《疯岳撬佳人》让有情人笑成眷属！