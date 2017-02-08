二战题材电影《血战钢锯岭》下映 中国内地终收4.26亿

电影《血战钢锯岭》剧照

新浪娱乐讯 2月6日24时，二战题材电影《血战钢锯岭》顺利下映，最终在中国内地收获4.26亿票房，作为该片除北美区域外的全球联合出品方——熙颐影业(Bliss Media)功不可没。熙颐以其独到的眼光，在影片筹备时便先期投资，成为最早参与项目的中国公司，更突破重重阻力，第一时间将影片引入国内。

精准定位助推口碑爆棚《钢锯岭》成颁奖季热门

《血战钢锯岭》因题材不占优势，加之上映档期遭遇《你的名字》、《萨利机长》和《长城》等人气口碑大片前后夹击，曾被业内预测将再陷类型片叫好不卖座的窘境。然而，《血战钢锯岭》却取得了上映首日26.89%排片份额、首周场均22人次的高上座率、上映63小时轻松破亿的亮丽成绩，这在很大程度上得益于熙颐影业(Bliss Media)对影片的信心、及对首批观影人群的精准定位，并为后期口碑集中持续爆发埋下了伏笔。而多场定向超前点映，令影片在上映前便获得实力导演冯小刚、管虎、吴京，知名艺人范伟、昆凌、吴磊、江疏影、任达华、海清、张静初、尚雯婕、薛之谦、王自健、熊黛林、梁静、聂远、娄艺潇、严屹宽、童菲、明道，奥运冠军林跃、施廷懋、杜丽夫妇等30多位文体界大咖的联袂推荐，明星章子怡、陈坤、郑钧等也在微博上自发力挺。众多文艺圈大拿的专业点赞，加上体育冠军的信念共鸣，为这部史诗巨制一举打响国内市场第一炮。

同时，熙颐影业联合几家合作伙伴首次提出类型化对策，争取到了删减不足30秒的几近完整版本，最大程度保留了这部佳作的原汁原味。上映首日，社交媒体迅速被《血战钢锯岭》攻占，“不得不看”、“强力推荐”等关键词强势刷屏，豆瓣评分更一度攀升至8.8分，位居年度电影榜单外语电影类榜首。影片更被媒体解读为2016年电影市场上的现象级巨制。上映37天时，《血战钢锯岭》票房冲破4亿大关，为满足三四线城市影迷的需求，熙颐将影片密钥延期至2月6日24时，强势挺入春节档。

在国际市场，《血战钢锯岭》更成为颁奖季的一大热门，先后入围金球奖、美国演员工会奖、美国国家评论协会奖等重要奖项。在2017年1月24日揭晓的第89届奥斯卡金像奖入围名单中，该片更狂揽六项提名，入围最佳影片及最佳导演，主演安德鲁·加菲尔德荣获最佳男主角提名。除此之外，还获得了包括最佳剪辑、最佳音响效果、最佳声音剪辑三项技术大奖提名。

三部影片获奥斯卡提名熙颐影业好莱坞受关注

近年来，中国资本一直在通过各种渠道涉足海外电影市场，但受中西文化差异所限，不少好莱坞专业人士并不十分认可中国公司的专业水准，对其角色定位更像是一个投资客，合作方式也大多局限于吸纳充裕资金。而熙颐影业(Bliss Media)在《血战钢锯岭》项目中则首次打破这一定位局限，不仅成为最早参与进该项目的中国公司，更利用公司布局全产业链的优势，将影片成功引入中国市场，给国内观众带来一场视觉与心灵上的饕餮盛宴。

随着《血战钢锯岭》在中国的大获成功，熙颐影业(Bliss Media)也受到了国外合作伙伴的一致赞誉，美国发行商狮门影业总裁特意在第一时间写来贺信，祝贺该电影在中国的首周票房超过美国。同时，由熙颐影业出品和投资的《第一夫人》、《爱恋》在好莱坞各大主流媒体上也是好评不断，入围第89届奥斯卡金像奖多项重要提名，使得熙颐影业(Bliss Media)成为本届奥斯卡上最受关注的中国电影公司。

据悉，获得奥斯卡最佳女主角、最佳原创音乐和最佳服装设计三项大奖提名的《第一夫人》，也有望于今年在中国内地上映。届时，内地观众将有缘在大银幕再次领略奥斯卡影后娜塔莉·波特曼的风采。此外，由熙颐影业(Bliss Media)出品和制作，集合了奥兰多·布鲁姆、任达华、昆凌、熊黛林、吴磊、梁静等众多中外明星的《极智追击》已在上海杀青，计划于年内上映。熙颐另一部由丹尼尔·克雷格和奥斯卡影后哈莉·贝瑞主演的影片《洛杉矶大劫难》(暂定译名)也已在美国进入紧密的后期制作。