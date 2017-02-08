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吴亦凡假扮电影院员工 发3D眼镜不忘撩妹

2017-02-08 16:23 [来源： 搜狐娱乐 ]

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　　吴亦凡假扮电影院员工发眼镜

　　搜狐娱乐讯 据台湾媒体报道，吴亦凡近日为了宣传主演新片《西游伏妖篇》，连续6天现身各个电影院跑活动，7日晚间更是现身北京电影院门口，假扮成工作人员发3D眼镜，过程中，还不忘撩妹、开玩笑问女粉丝，“要不要一起看？”令在场众人又惊又喜。

　　吴亦凡7日为了宣传主演电影《西游2伏妖篇》，现身北京一间电影院，穿着一身酷黑套装，顶着黑色鸭舌帽、口罩，假扮成工作人员的样子，默默站在门口发放3D眼镜。

　　一开始，许多人不疑有他、拿完眼镜便直接入场，完全没发现是吴亦凡。一直到经过10多人之后，才渐渐开始有人发现是他本人，许多人纷纷拿起手机抢拍、站在原地不肯进场，场面几乎快失控，意外掀起一阵暴动，引来工作人员急忙疏导民众入场。

　　引人注意的是，吴亦凡在发放3D眼镜的过程中，一度主动问女粉丝，“你有没有2张票？要不要一起看？”撩妹举动全被拍下传上网，画面在网络上疯传，令不少粉丝直呼超羡慕，“我现在，除了忌妒还是忌妒”、“已经疯了”，引发一阵热烈讨论。

[责任编辑： 孙阳丹]

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