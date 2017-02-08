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黄嘉千称自己患节后综合症 大呼“不想开工”引共鸣

2017-02-08 16:29 [来源： 搜狐娱乐 ]

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　　黄嘉千黑色长裙少女感十足

　　搜狐娱乐讯 近日，黄嘉千身穿一袭黑色长裙现身北京某录影棚。当天黄嘉千不仅大饱耳福，听到现场清唱版的《老鼠爱大米》，激动之余还不惜化身小粉丝，少女感十足。随后黄嘉千爆料称自己患有节后综合症，惹来不少网友的关注。

　　黄嘉千看“演唱会”变身女粉丝

　　原来，黄嘉千听到杨臣刚现场清唱《老鼠爱大米》，立刻变身“米粉”，直呼：“就像是在看零距离演唱会诶！”而头梳高麻花辫的黄嘉千，身穿黑色紧身长裙似乎是为“演唱会”而来，尽显少女感。杨臣刚则幽默的自嘲称，现在的自己很胖，如果黄嘉千是看到十几年前的他会更好。让人不禁感叹起时间流逝的太快。

　　黄嘉千患节后综合症

　　黄嘉千微笑甜美

　　黄嘉千“患病”获网友支持

　　随着春节假期的结束，大家都开始投入到紧张的工作中。而黄嘉千却称自己患上了节后综合症。她表示春节放假期间不仅可以吃喝玩乐，还可以和朋友聊天，已经习惯了假期间轻松的生活，大呼：“不想工作。”表现出对自己“懒散”状态的不安。不少网友表示也有同感，并称：“嘉千姐说出了所有人的心声。”

[责任编辑： 孙阳丹]

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