春节窝豪宅共度三天三夜 冯绍峰郭碧婷恋情曝光？

冯绍峰和郭碧婷被曝在春节期间窝豪宅共度三天三夜，除夕之夜，冯绍峰父母送来热乎饭菜，一家人一起过大年，直到第四天，俩人才肯出门。而两人合作的《那片星空那片海》刚开播，有不少网友质疑是宣传期恋情。

新浪娱乐讯 冯绍峰和郭碧婷被曝在春节期间窝豪宅共度三天三夜，除夕之夜，冯绍峰父母送来热乎饭菜，一家人一起过大年，直到第四天，俩人才肯出门。而两人合作的《那片星空那片海》刚开播，有不少网友质疑是宣传期恋情。

新浪娱乐讯2月9日，有媒体爆料称冯绍峰郭碧婷疑似相恋，郭碧婷更是在大年三十前两天便抵达上海，疑与冯绍峰及其父母共度春节，直至大年初一方离开。在拍到的两人同框视频中，时为大年初一，冯绍峰与郭碧婷并排下楼来到小区地库，期间有说有笑，气氛融洽，随后二人乘车离开。对此，有网友送上祝福，也有网友吐槽，“宣传期恋情？不靠谱！”

目前，冯绍峰郭碧婷两人主演的新剧《那片星空那片海》正在热映，网友们质疑宣传期恋情也不无道理，“刚播就出现恋情……不作表态，万一打脸呢？”而对于冯绍峰郭碧婷疑似相恋一事，也有不少网友感叹道，“冯叔换女朋友的速度我是服的。”

对此，新浪娱乐独家求证冯绍峰工作人员，对方否认恋情，表示郭碧婷当时在上海，冯绍峰仅是尽地主之谊请吃饭。(实习生苏叶/文)