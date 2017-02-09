袁咏仪张智霖庆祝结婚16周年 现场气氛非常的嗨

恩爱碰杯

袁咏仪张智霖庆结婚16周年

新浪娱乐讯 袁咏仪和张智霖两人是一对低调而不张扬的幸福夫妻，从2001年初结婚迄今，两人已经在婚姻的围城里牵手走过来16年。2月8日，袁咏仪通过微博晒和张智霖恩爱合影纪念浪漫的日子，并示爱老公。另外还有众好友和伍咏薇的身影，气氛非常的嗨。

2月8日晚，袁咏仪通过微博纪念和老公张智霖结婚16周年，并示爱道：“好惊喜！张先生竟然送花，真是开心得飞起来了。谢谢见证我们16年的好朋友一起来庆祝，谢谢！16上有您@张智霖！”照片中，除了有一众好友庆祝一起见证两人爱情外，袁咏仪也手捧张智霖送的大束鲜花，一脸幸福的模样依偎在老公身旁，十分的浪漫恩爱。

网友看到微博后，羡慕不已并纷纷送上对两人真挚的祝福！虽然结婚已有16年，但其实张智霖与袁咏仪恋爱已有二十多年年的时间。1993年，事业如日中天的袁咏仪在经纪人的安排下接演电影《边缘浪子》，男主角是歌手出身的张智霖。朝夕相处的合作，令两人生情，并最终走到了一起。不过爱情长跑多年，直到2001年2月，袁咏仪和张智霖才在国外旅行时秘密结婚，回香港后在铜锣湾郭富城经营的餐厅里补摆了喜酒。2006年11月12日，袁咏仪于香港生下儿子张慕童。(我是弥尔)