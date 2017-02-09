洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

袁咏仪张智霖庆祝结婚16周年 现场气氛非常的嗨

2017-02-09 11:29 [来源： 新浪娱乐 ]

分享到：

　　恩爱碰杯

　　袁咏仪张智霖庆结婚16周年

　　新浪娱乐讯 袁咏仪和张智霖两人是一对低调而不张扬的幸福夫妻，从2001年初结婚迄今，两人已经在婚姻的围城里牵手走过来16年。2月8日，袁咏仪通过微博晒和张智霖恩爱合影纪念浪漫的日子，并示爱老公。另外还有众好友和伍咏薇的身影，气氛非常的嗨。

　　2月8日晚，袁咏仪通过微博纪念和老公张智霖结婚16周年，并示爱道：“好惊喜！张先生竟然送花，真是开心得飞起来了。谢谢见证我们16年的好朋友一起来庆祝，谢谢！16上有您@张智霖！”照片中，除了有一众好友庆祝一起见证两人爱情外，袁咏仪也手捧张智霖送的大束鲜花，一脸幸福的模样依偎在老公身旁，十分的浪漫恩爱。

　　网友看到微博后，羡慕不已并纷纷送上对两人真挚的祝福！虽然结婚已有16年，但其实张智霖与袁咏仪恋爱已有二十多年年的时间。1993年，事业如日中天的袁咏仪在经纪人的安排下接演电影《边缘浪子》，男主角是歌手出身的张智霖。朝夕相处的合作，令两人生情，并最终走到了一起。不过爱情长跑多年，直到2001年2月，袁咏仪和张智霖才在国外旅行时秘密结婚，回香港后在铜锣湾郭富城经营的餐厅里补摆了喜酒。2006年11月12日，袁咏仪于香港生下儿子张慕童。(我是弥尔)

[责任编辑： 孙阳丹]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 山西交城：一仓库发生火灾 无人员...
  • 2017年初网红皮皮虾闪亮登场 它到...
  • 新汝高速、渑栾高速、栾卢高速下...
  • 一辆洛阳牌照大客车在福建发生翻...
  • 想考驾照赶紧看 洛阳153家驾校最...
  • 洛阳的“第三卫生间”，您用过吗？
  • 女孩偷坐过山车 家长将其“逼停”...
  • 高考状元清华美女当主播引热议 回...
  • 洛阳古城快速路保通工程投用后 赢...
  • 丈夫借妻子名义网贷 贷款平台要妻...
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605