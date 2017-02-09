《大唐》用景甜 是因张艺谋“调教过”她

《大唐荣耀》

正在北京卫视播出的《大唐荣耀》成为网络关注热点。该剧改编自《大唐后妃传之珍珠传奇》，原小说以历史上确有其名的唐德宗生母沈珍珠的波折一生为主线，既包含安史之乱前后的皇室爱情，也融入了历史人物的宫斗权谋。除“话题人物”景甜挑大梁之外，扮演广平王李俶的任嘉伦也因此剧成为新任“国民老公”，相应话题的微博热搜排名始终在前十徘徊。

虽然没有流量明星，但与不少内地古装剧惨不忍睹的反馈相比，该剧豆瓣评分高达7.2，令不少人大呼意外。目前，剧集播出了三分之一，主要是沈珍珠(景甜饰)和广平王李俶(任嘉伦饰)这对CP谈恋爱。虽然有些套路引吐槽，但“兜兜转转还是你”的甜蜜永远有人爱。一直在大制作中出现的女主角景甜的表现，令不少人“黑转粉”，夸赞其演技在线。也有网友称赞：看腻了电视剧里翻来覆去的几张熟脸，终于可以看到“生面孔”了。新京报记者独家专访欢瑞世纪总裁、该剧总制片人钟君艳，揭秘选角背后的趣事。

任嘉伦眼神有内容

男主角任嘉伦是非科班出身的新人，他饰演的王爷李俶专情、俊朗、霸道又宠妻，令不少网友沦陷，纷纷争当“广平王妃”。钟君艳笑称，选角上是“阴差阳错”，当时备选有几个人，她曾考虑让现在演男二号李倓的秦俊杰来演广平王，任嘉伦演李倓。“本来是让他演弟弟，结果试妆一出来，导演刘国楠觉得任嘉伦才是哥哥，他的眼神里有内容。加上秦俊杰当时演另外一部戏，档期有点紧张，所以两个人就换回来了。”

任嘉伦能脱颖而出，是因为钟君艳偶然看到电视剧《通天狄仁杰》的片花：“那是他的第一部戏，很稚嫩，但是我看到了他的潜力。我选演员看眼睛，然后是表演。他的眼神很有力，不犹豫。我不喜欢过于爱表现的演员，而是善于用微表情诠释的。这也是选景甜的原因，她不是夸张的表演方式，而是用微表情诠释喜怒哀乐。选演员，完全从人物的契合度出发，那些老戏骨也是看了剧本，觉得人物都有发挥的空间，所以都愿意接。”

看过《长城》定下景甜

从演员阵容上看，这部剧选角堪称“大胆”。女主角景甜给人的印象是“演技与资源不对等”，而这部剧主人公沈珍珠是真实的历史人物，出身于唐朝著名世家“吴兴沈氏”，玄宗开元末年被选入东宫，成为广平王妾室，唐德宗的生母。根据史料记载，沈珍珠曾两次失踪，在安史之乱中第二次失踪，无迹可寻，后被追尊为皇太后。这种颠沛人生对演员的演技是一种考验。

选景甜挑大梁，总制片人钟君艳直言“阻力挺大的，因为外界有负面的评价。但我选演员还是希望有些新鲜感。在看过景甜参演电影《长城》时的一些训练视频后，再跟她本人接触，我觉得她可以。有少女的娇俏，也能沉下来。”沈珍珠的人物跨度有15年左右，从少女时代到经历流离的战乱，再到后期升华，得能压住。“很多东西是眼见为实。通过跟她几次接触，我认为张艺谋调教过的女演员还是不错的，所以最终排除阻力，用了她。”