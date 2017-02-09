艺人吴亚馨被曝恋上43岁李圣杰 曾陷不雅照风波

吴亚馨被曝与李圣杰雨夜吃拉面

吴亚馨被曝与李圣杰雨夜吃拉面

吴亚馨

新浪娱乐讯 2月8日消息，据台湾媒体报道，艺人吴亚馨2016年7月和小6岁香港歌手狄易达分手，发文“因为只有放下了才会重新开始。”果然放下半年后，感情疑似偷偷萌芽。8日她被直击和一名外型高大的男子，到林森北路一间知名拉面店用餐，两人席间有说有笑，最后两人步出餐厅，搭上男子的车。近距离仔细一看，发现该男正是43岁歌手李圣杰。

现年33岁的吴亚馨事业波折不断，先是于2012年搭上渣男李宗瑞，之后事业重新起来；2014年拍了新戏，恋情也开花，和小6岁的香港歌手狄易达迅速陷入热恋。不过恋情维持一年多，却不敌远距离，于2016年7月画下句点。后又和经纪人因合约纠纷，闹上法院。目前消失在荧光幕前的她，最近除了投资副业，也似乎有了新对象。

8日晚间和一名男子走进拉面店，吴亚馨戴着黑框眼镜和淡妆，两人吃饭席间相谈甚欢。后待男子出了拉面店，正面一看才发现是43岁情歌王子李圣杰。之后两走了一段路，虽没牵手，但似乎郎有情妹有意，飘出不少暧昧气息。最后，吴亚馨上了男方的车离开。

回顾过去吴亚馨恋情，从前F4朱孝天、香港歌手狄易达，到这次的李圣杰，都属才华型歌手。至于两人是否爆恋情？台湾媒体致电询问李圣杰经纪人，目前未联络上李圣杰。倒是老板娘开心透露，李圣杰是该店常客，但吴亚馨则是第一次来，看起来互动良好。