情人节怎么过？阿Sa阿娇:没情人 只能工作

Twins为美国巡演彩排

新浪娱乐讯 北京时间2月9日消息，据香港媒体报道，Twins本月19日将到美国巡回演出，日前两人放完年假便收拾心情，开始为演唱会作彩排。阿Sa、阿娇今年也出外过年，阿Sa去了泰国，阿娇就去了日本过生日再到台湾过新年。

过年前，阿Sa过劳胃酸倒流，引致声带水肿发炎，不停看医生针灸之后，已经好转中，但医生建议她最好休息大半年少说话不唱歌，阿Sa坦言根本不可能做到，因为除了要去美国演出，旧金山又有歌迷见面会之外，接下来的巡演也非常密集，包括到内地、马来西亚等地，阿Sa说：“我已经好听医生话，努力改变自己的生活习惯，我听医生的话，现在每天早上七点到九点期间，要起身吃饭。我叫工人姐姐煮好饭，叫我起身吃，真的身体好了，声带都开了好多。针灸要针在鼻子上，其实很痛，不过针完之后我发觉又很好，黑眼圈都好像小了，之前克勤哥哥都有跟我说过，他也也过声带有事，搞了一年多才好，我希望我年轻过他，可以比他好得快啦，哈哈。”阿娇表示自己也一样，早上7点至9点要吃饭，因为之前荷尔蒙失调，胖了20磅，之后营养师调节回她的饮食，才慢慢减下来。

阿Sa推测今年走桃花运

问到两人今年情人节如何度过，阿娇说：“我在日本工作啰，也没情人。”阿Sa一样，不过是去纽约时装节，阿Sa说：“我的发型师已经准备带上女朋友一齐去啦，我只好做他两个的电灯泡啰，坐在他们中间捉弄他！我没情人你也不用指望过情人节！哈哈！但我觉得我今年可能会有桃花运走，因为每年我妈都会帮我过年买桃花，去年桃花开得好好，但我一个情人都没有。今年有了！因为我去完泰国回家，发现我家里桃花竟然一朵花都没开，只有树枝！我问工人，问妈咪怎么回这样，但没人答到我！那照去年开花但没情人的情况，今年没花就一定有情人啦！哈哈！”(苗菲)