史上最大!《金刚骷髅岛》内地定档3月24日

“温情”版定档海报

新浪娱乐讯 由华纳兄弟影业、传奇影业、腾讯影业出品的好莱坞动作冒险巨制《金刚：骷髅岛》今日正式宣布内地定档3月24日，强势登陆春季影市，带来一场最强、最震撼的怪兽较量与丛林冒险。

而在发布的两款海报中，除了惊险刺激更能感受到细腻的情感涌动：既能看到金刚与人类部队的紧张对峙，巨大的身形对比让紧张惊险的氛围一目了然，又有抖森、布丽·拉尔森与史上最大金刚深情互动，其中复杂的情感不言而喻。

“孤岛之王”版预告中，作为骷髅岛上的霸主，金刚却遭遇了前所未有的巨大挑战，人类与神秘怪兽的双重打击预示着一场丛林深处的血雨腥风。

《金刚：骷髅岛》由乔丹·沃格-罗伯茨执导，汤姆·希德勒斯顿、布丽·拉尔森、塞缪尔·杰克逊、约翰·古德曼、景甜、约翰·C·赖利和托比·凯贝尔联袂出演，将于3月24日以2D、3D、IMAX3D、中国巨幕3D、杜比全景声、杜比视界、临境音制式登陆全国院线。

“史上最大金刚”0324强势来袭温情+刺激呈现金刚立体个性

《金刚：骷髅岛》早在拍摄之初就因为“史上最大金刚”深受期待，中国影迷终于将在3月24日见证其王者风范，感受一次最震撼、最刺激的冒险之旅。

在今日发布的定档海报中，两张海报风格迥异，呈现了一个立体的金刚形象。第一张中，金刚大展柔情一面，与人类亲密互动。画面中，抖森、布丽·拉尔森与金刚相互凝望，布丽·拉尔森用手轻抚金刚的鼻子，画面温情和谐，展现出动人、细腻的一面，双方似乎有着暗潮涌动的关系，让观众对剧情充满猜测与期待。

而在另一张海报中，金刚远远矗立于群山之中，可见其身形之庞大。而在画面这头，全副武装的人类和直升机步步紧逼，准备进入金刚的领地。金刚面目狰狞，与人类紧张对峙，剑拔弩张的氛围扑面而来，暴风雨前的宁静暗示着一场血雨腥风即将席卷整座小岛。

除此之外，两张定档海报上醒目的“心跳、心疼、绝境、崛起”同样引人遐想，紧张刺激的场面与绝境逃生一定会让观众心跳加速，而金刚的王者崛起之路上也少不了一番苦斗，惨烈程度让人为之心疼！“大有不同”不仅体现出金刚史上最大的身躯，更暗示着不同以往的全新冒险故事将带给你不同以往的强烈震撼。

“孤岛之王”面临巨大挑战震撼视效人性拷问缺一不可

同时发布的“孤岛之王”版定档预告，向我们展示了金刚在岛上的至高地位及人与金刚一波三折的关系。预告片一开始便是金刚与抖森、布丽·拉尔森那意味深长的互动与凝视，仿佛暗示着双方建立了复杂的关系。随后我们可以得知，金刚是骷髅岛上的霸主，其硕大无比的身形，与渺小的人类形成鲜明的对比，不怒自威的震慑力让人不寒而栗。

同时，岛上各种千奇百怪的生灵也在预告中惊鸿一瞥：巨型的蜘蛛、水牛，壮观成群的鸟兽，与金刚激烈搏斗的八爪巨兽都一一呈现，令观众应接不暇，对骷髅岛的神奇期待满满。但人类的到来以及未知的神秘怪兽打破了岛上的宁静，金刚与人类的紧张对峙、坠机爆炸火海连天等场景透露出影片的险象环生。

布丽·拉尔森含泪说出“我们不属于这里”预示着这场冒险将是一次生死存亡的考验，一场血雨腥风即将袭来。而塞缪尔·杰克逊叫嚣着要“拿下金刚”，抖森却呼唤着拯救它，似乎人类之间也存在着巨大的分歧与斗争，对人性的拷问成为影片的一大亮点。金刚用手捧起布丽·拉尔森的画面引人瞩目，展现力量与柔情的同时，也是对经典的一次致敬。

豪华阵容组团会金刚抖森一展野性粉丝齐贺生日

《金刚：骷髅岛》除了拥有惊险刺激的剧情、震撼视听的特效以及金刚与怪兽的搏斗厮杀，豪华的主演阵容也是无数粉丝翘首企盼的原因之一。

英国绅士、好莱坞炙手可热的男演员“抖森”汤姆·希德勒斯顿倾情加盟，成为女性观众关注的焦点。一向以儒雅形象示人的他，这次大转戏路挑战动作戏，诠释了一个性感野性的形象，极具荷尔蒙的爆发表现引发粉丝期待。巧合的是，3月9日正好也是抖森36岁的生日，粉丝在企盼电影的同时，也向男神送上热情的祝福，希望他拍出更多更好的作品。

除了抖森之外，奥斯卡影后布丽·拉尔森和好莱坞黄金配角塞缪尔·杰克逊也强势加盟，他们精湛的演技也将为影片增色不少。约翰·古德曼、约翰·C·赖利等老戏骨与中国演员景甜也共同参与，众人集结共同组成了这一支“冒险敢死队”，期待他们在大银幕上的精彩表现，与金刚和怪兽共同过招。

《金刚：骷髅岛》由华纳兄弟影业、传奇影业、腾讯影业出品，传奇影业制作，将于3月24日以2D、3D、IMAX3D、中国巨幕3D、杜比全景声、杜比视界、临境音形式登陆全国院线。