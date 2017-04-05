林依晨淋雨滚泥地拍强暴戏 坚持不盖外套被赞敬业

林依晨

据台湾媒体报道，艺人林依晨日前在《神秘家族》的强暴戏画面流出掀起热议。电影幕后花絮4日公开强暴戏的拍摄秘辛，她在半夜淋雨情况下被扒开衣服，当时天气很冷下戏却不盖任何外套，敬业理由感动了前辈惠英红，影片一出也被网友推到爆。

《神秘家族》强暴片段掀起热议，林依晨被蓝正龙逼到草丛中不小心滑倒，对方随即上前抓起她的头发拉扯，并再次推倒在身旁的草堆中。她躺地挣扎却遭到对方双手抓头往地上狠砸，随后还企图将她裤子脱掉，气氛相当紧张。

一起合作《神秘家族》的前辈惠英红表示，曾在现场看林依晨半夜拍摄强暴戏，“又淋雨又在泥巴上面拐啊转的。”她向前问林依晨要不要盖衣服，林依晨回：“好冷，可是我不要盖，盖了感情就会不一样！”敬业精神当场感动惠英红。

对此，林依晨曾受访透露，拍摄强暴戏那几天自己很不堪，“指甲缝里面的泥泞会一直提醒你，这就像角色里的状态”。没想到拍摄结束之后，再次回想仍沉浸在那个情绪当中，“指甲缝都能体会到她的凄苦，那几场戏想起来就很难过！”

而网友看完幕后花絮影片，狂推林依晨的敬业表现，“敬业女神”、“零差评演员”“很认真的好演员”、“不同以往的角色，期待林依晨全新挑战”电影5月19日在台上映。