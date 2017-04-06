吴刚称演达康书记挺忐忑 没想到会成网红

吴刚在《人民的名义》中饰演李达康书记

腾讯娱乐讯(文/陆晨)在热播剧《人民的名义》里，吴刚扮演的达康书记不但演技被认可，还不光火了表情包、还火了双眼皮、火了手，以致于火成了新晋网红。在人艺效力多年的演员吴刚，终于迎来了自己大范围知名度提高的一刻。就连编剧周梅森都说，如果早知道是吴刚来演，他会多给达康书记写一些戏份呢。

提前三天进组磨造型从一开始吴刚就对达康书记很认真

“没有想到有这么多观众朋友关注这个戏，真的是不得了。”被问到现在《人民的名义》轰轰烈烈的反响，吴刚直接搬出了自己的口头禅“真的是不得了”来回应。

说起当初接这个戏的感受，吴刚直言“挺忐忑”。“因为要出演一个市委书记，咱们没见过这个人呢。以前的市委书记市长什么的我认识他，可人家不认识我。演官员其实是很难的，80%的时间在开会，剩下的就是回家，生活非常的枯燥。怎么能把他演得活一些，丰满一些，其实我们在底下下了很多功夫。”

那么对饰演“李达康”一角吴刚都做了哪些准备工作呢？他先是在百度上搜索了所有领导开会的视频，进行观摩学习，“看了很多小视频，人家举手投足对我有所帮助的时候，我都把它们记在心里。”李达康说道。

为了演好一个书记，不光言行举止，连造型上吴刚也很是看重，为此他干脆提前三天进组，跟导演、造型师打磨达康书记的样子。不想再梳领导似的大背头，最后多次尝试后定下了现在的样子。朋友看到剧后吐槽他“你这造型不够帅，应该再帅一些”，吴刚一听这话连忙说：“已经够帅的了，而且还挺新颖。”

在剧组跟张丰毅待最多见面就拿剧本拿剧本就对台词

该剧的拍摄过程中，吴刚对达康书记的角色也非常认真对待。“我这个人拍起戏来之后，我认定了这个人物的外形之后，我会天天让自己跟他(李达康)贴近的。所以每天我都一直穿着我的服装，我都不换了。我直接演完戏之后就直接回到住地，第二天一早起床，我先把(昨天)这身衣服穿上，当然是洗漱之后穿上的啊。穿完后直接奔现场、到剧组。就生活当中我也尽量跟他(李达康)保持一致，让内心和外形尽量达到一种统一。”

不过，一直在期待达康书记和育梁书记组CP的网友可能要失望了。因为在拍摄现场，还是沙李CP在一起的时间更久一些。二人一见面就拿剧本，一拿剧本就开始研究台词，研究的主题从来都只有一个：怎么把开会的台词讲得生动。

开会俨然是吴刚在剧中戏份里的重头戏。“你比如说现在是五十多集的戏，那开会怎么着也得占个十五集吧？当所有开会的戏放到一起拍，拍着拍着大家就都没热情了，这时候李路导演就会很机智地安排大家先拍别的场景的戏份，等热情再上来了，再拍开会的戏。”因此我们也就知道，为什么领导开会这样原本很枯燥的场面，放到《人民的名义》中也会很好看了吧。

李达康成了网红？“这个我万万没想到”

吴刚在《人民的名义》中饰演李达康书记

达康书记有多火，看看大家各种社交软件中的达康书记牌表情包就知道了。现在要专门喊话用过达康书记表情包的你——受到吴刚老师本人的表扬啦：“我觉得现在的网友真的是不得了，而且品位极高。做的表情包太好了，而且瞬间发在网上，真的是高手。”看得出来，吴刚老师也是位蛮能放飞自我的人呢。

说到这里不得不提到此前在《人民的名义》发布会上，吴刚把一件事情强调了三遍：你们一定要记住李达康啊！结果现在，没想到大家不但记住了，还把他捧成了网红，这让吴刚直言自己“万万没想到”！

另外，对于网红达康书记被多数网友关注的细节问题，吴刚老师也一一作出真人回应。

“您的手很好看啊！”吴刚一听就乐了，“以前还真没注意，爹妈给的。”

“您跟沈腾很像啊！”吴刚答道，“不像吧，每个人都不一样，我也不知道像不像。”

“您的欧式双眼皮真好看啊！”“其实是三眼皮啊哈哈哈，爹妈给的。”连这种问题都回答，可见吴刚老师的确是个特别认真的人啊。