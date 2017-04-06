小S又被传唤！这次是因为女儿补习班家教卷入纠纷

小S

腾讯娱乐讯据台湾媒体报道，小S卷入女儿补习班的家教纠纷，日前遭检方传唤，第二度出现在台北地检署出庭。补习班业者指控离职的林姓女老师私下抢学生，接下小S女儿等学生的家教工作；小S和婆婆证称，她仅是陪小孩做手工、玩耍，没有教书，最后还会送礼物便停掉。有关部门认定未造成补习班损害不起诉。

不起诉指出，业者指控，4年前小S女儿停止指派家教，补习班便请林老师联系，没想到她基于自己利益，私自接下家教工作；还曾向多名家长鼓吹，让孩子别去补习班，转到她那里补习，导致补习班权益受损，涉嫌背信。对此，林老师否认被指派联系小S，也没有主动找上小S，更没有跟家长说要求学生一起离开补习班。

检方为此传唤家长小S和婆婆等其他家长作证，这也是继胖达人案后，小S第二度出庭，她说，小孩离开补习班和安排家教等事宜都是婆婆来处理，只记得女老师陪孩子做手工，后来发现会送礼物讨好，觉得不妥才停掉。婆婆也证称，孩子离开补习班时未说要请家教，是女老师主动说是媳妇的粉丝，可以帮忙陪孩子，但也只是陪同玩耍，并没有教书。

检察官依据证词，认定林女只有陪小孩劳作、玩耍，虽然有到小S家当家教，但没有教导数学或珠算心算等，与补习班上课内容无关，只能算是在外兼差赚外快，未造成业者损害；此外，其他家长也证实她没有游说，认定不构成背信，做出不起诉处分。