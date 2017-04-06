中企抄韩广告遭奚落 网友评论：丢中国脸

【环球时报-环球网报道记者郭芳特约记者金惠真】“限韩令”寒潮下韩流被封冻，文化韩流最大消费地的中国市场如今岌岌可危；位于北京的现代汽车卖场门可罗雀，起亚3月销售量骤减70%……自2月末乐天集团最终交出“萨德”用地至今，韩国媒体上哀嚎不断。惹怒中国人，有人很肉疼。

然而，一则“中国内地组合新广告涉抄袭韩国女团”的消息，却让一些韩国人感觉咸鱼翻了身。近日有韩国网民发现，内地偶像男团X玖少年团和女子组合SNH48为一家服饰品牌拍摄的新广告，疑似抄袭韩国女团TWICE的《Knock Knock》专辑照。

据报道，这首2月发行的特别版专辑主打歌《knock knock》，登顶了韩国8大音乐排行榜，现在还火到日本。但对大部分中国人来说，知道TWICE更多是因为其成员、陷入“道歉风波”的台湾艺人周子瑜，她被爆曾在韩国举“中华民国”的青天白日旗。

先来看看韩国女团TWICE的专辑照

这是中国偶像男团X玖少年团在上海南京东路步行街上的广告

韩国TWICE的《Knock Knock》专辑照

中国女子组合SNH48的广告照

额………

这条帖子一经发出，很快成为韩国大型娱乐讨论版块Pann上的热帖。

因为“萨德”挨了中国民意胖揍，正愁没地儿出气的韩国网友们借此大肆发挥。

出于“萨德”报复出台“限韩令”，还好意思抄袭韩国组合的专辑封面，真TM无语。知道你们中国为什么不能发展吗，因为就知道抄袭别人、制造山寨品，祝你们早日亡国。

从国土面积看，是个大国。但行为却像幼儿园小孩，如同一个大人的脑子只有5岁以下小孩的智商一样，真可笑。也是，看看那些来韩旅游的中国人的素质，简直令人厌恶。幸亏再也不用看到丑陋的中国佬。

真不愧是山寨国家，整天叫嚷着什么“反美”“反韩”，却偷偷地抄袭别国游戏、电视节目等产品。

中国网友表示很窝心。

《环球时报》记者5日致电上海美特斯邦威服饰股份有限公司。在经过一番内部沟通之后，该公司负责公关的相关人员告诉记者，公司不回应此事。