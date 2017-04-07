知名武侠小说家黄易病逝 曾写《寻秦记》

(原标题：《寻秦记》作者黄易病逝，其四部小说曾被TVB改编成连续剧)

据《南华早报》报道，香港知名武侠小说家黄易本周三(4月5日)中风并于医院病逝，享年65岁。

黄易，原名黄祖强，1952年出生于香港，毕业于香港中文大学，求学期间专攻传统中国绘画，曾获“翁灵宇艺术奖”，后出任香港艺术馆助理馆长，1989年辞去工作，隐居大屿山专心从事小说创作。作品包括：《破碎虚空》、《覆雨翻云》、《乌金血剑》、《大剑师传奇》、《时空浪族》、《星际浪子》、《寻秦记》、《超级战士》、《大唐双龙传》等。其中《乌金血剑》、《寻秦记》、《大唐双龙传》、《覆雨翻云》四部小说，因先后被TVB(香港电视广播有限公司)改编为电视剧而为大家所熟悉。

《寻秦记》

拍摄于2001年的《寻秦记》无疑是黄易所有小说改编剧中最为成功的一部，也是TVB的经典剧集之一。

作为早期的穿越电视剧，该剧讲述了21世纪的香港G4精英项少龙穿越时空回到2000多年前的战国时代，寻找秦始皇并帮助他一步步登上至尊之位的故事。该剧是2001年TVB34周年的台庆剧，由庄伟建担任监制，古天乐、林峰、宣萱、郭羡妮、滕丽名、江华、雪梨等领衔主演。该剧是古天乐在TVB的最后一部作品，他凭借项少龙一角第二次获得万千星辉颁奖典礼“本年度我最喜爱的男主角”，而新人林峰也因饰演剧中从单纯到腹黑的秦始皇而一举成名。

《大唐双龙传》

黄易的另一部代表作《大唐双龙传》于2004年改编为了同名电视剧，同样由庄伟建监制，林峰、吴卓羲、杨怡、唐宁、李倩、胡定欣、伍咏薇、翁虹、李子雄等主演，讲述了隋朝末年，扬州小混混寇仲和徐子陵得到武功奇书《长生诀》，练就了一身高超武艺，成长为少年英雄，征战天下的故事。

该剧以经典的双生双旦模式，集结了TVB后期几位主要的小生和花旦，播出后也颇受欢迎。

《覆雨翻云》

2006年在TVB翡翠台播出的《覆雨翻云》，由林峰、佘诗曼、黄宗泽、郭羡妮领衔主演，以明朝朱元璋初定天下为历史背景，依然是双生双旦的故事模式，但当时TVB的颓势已现，即使已经调用了“高配”阵容，该剧依然没有引起很大的关注。当然，从原著来说，黄易的这部作品与前两部成名作相比也相去甚远。

《乌金血剑》

《乌金血剑》因拍摄时间较早，对很多人来说是相对陌生的作品。1990年TVB将黄易原著改编成了20集的电视剧，由90年代的当红小生刘锡明与当时的玉女掌门人周慧敏联袂出演乱世情仇。在该剧中，后来TVB的当家小生罗嘉良还只是饰演配角。此外，还值得一提的是，该剧的主题曲《天从人愿》由刘德华演唱，而女主角周慧敏所唱的插曲《留我一声》，作曲顾嘉辉，作词林夕。

(原标题：《寻秦记》作者黄易病逝，其四部小说曾被TVB改编成连续剧)