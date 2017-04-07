美国歌手73岁宣布出柜 为歌迷隐瞒性向40年

以《曼蒂》(Mandy)等经典情歌享誉乐坛的美国名歌手兼词曲作者巴瑞曼尼洛(Barry Manilow)，5日以73岁高龄宣布出柜。他表示，为了不想让歌迷失望，他隐瞒跟同性伴侣的关系长达40年。

两年前已有八卦媒体爆料：巴瑞曼尼洛跟他的经纪人盖瑞基夫(Garry Kief)结婚。曼尼洛5日正式证实了他的性向。曼尼洛是在接受杂志访问时，正式宣布出柜。说：“如果歌迷知道我是同志，他(她)们很可能会大失所望，所以我从未作任何宣布。”据了解，曼尼洛的歌迷向来以女性居多。上述专访刊出后，许多歌迷都对他表示祝福。曼尼洛在社交账号上说：“很感谢大家的支持。”

摇滚歌手巴瑞·曼尼洛(Barry Manilow)被曝与同性伴侣盖瑞·基夫(Garry Kief)在美国加州的豪宅中举办婚礼，此前两人交往长达30年之久。有消息称，婚礼规模不大，只有50名宾客参加，是一次私人聚会。

曼尼洛说，所有宾客一开始只是被邀请来参加一场特殊的午宴，到达现场后才发现这是两人的婚礼。据娱乐网站Radar Online称，所有宾客在发现宴会是婚礼后都十分惊讶，因为曼尼洛一直生活低调，从未向家人和朋友透露本次婚礼消息。美国媒体报道，为了防止消息泄露，曼尼洛和盖瑞还没有正式登记结婚。

这场婚礼为两人长达30年的爱情锦上添花。曼尼洛的挚友和邻居苏珊妮·索莫斯(Suzanne Somers)担任婚礼伴娘，自1980年起担任曼尼洛助手的马克·休莱特(Marc Hulett)主持婚礼。曼尼洛的经纪人维多利亚·瓦瑞拉(Victoria Varela)表示，她不会对曼尼洛的个人生活进行任何评论。

关于曼尼洛·曼尼洛性取向的传闻在很多年前便沸沸扬扬。1964年，曼尼洛曾与美国歌手苏珊·戴克斯勒(Susan Deixler)结婚，但仅维持一年。曼尼洛曾在自传中谈及戴克斯勒，但没有提到她的名字，只说她性感迷人。