66岁风流大侠出轨?

徐少强与罗云琦资料图
徐少强环抱罗云琦切蛋糕
徐少强资料图
腾讯娱乐讯4月6日消息，据台湾《中时电子报》报道，66岁香港男星徐少强早年以电视剧《天蚕变》走红港台，并在2005年娶了小30多岁的内地女子为妻，婚后育有1子1女，生活看似幸福，不过他近日爆出疑似在内地拍戏时，背着妻子搭上年仅23岁的内地网红罗云琦。对于出轨传闻，徐少强坦言对方很主动，但自己不为所动。
徐少强情史丰富，过去曾与女星米雪的妹妹雪梨交往，雪梨还为他生下1子1女，尚未获得名分前，恋情就宣告破裂。后来徐少强又娶了小30岁内地女子为妻，但近日就被爆出与在内地拍戏的合作女星罗云琦，两人还在剧组庆生会上互动亲密，徐少强直接环抱罗云琦娇躯切蛋糕。
究竟与罗云琦关系为何？徐少强向港媒坦言罗云琦相当主动，但自己没受诱惑，更因为不想被外界误会，所以收对方为干妹妹。他更强调与妻子感情很好，妻子也住在北京，有时候妻子还会带小孩来探班。
[责任编辑： 郑笑菲]
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