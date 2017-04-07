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袁姗姗旗袍妆cos依萍上瘾 网友：玩得好一把民国风

2017-04-07 11:16 [来源： 新华网 ]

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　　浙江卫视王牌节目在本周五迎来收官之夜，袁姗姗惊喜助阵。现场袁姗姗cos依萍演绎经典跳桥桥段，一袭淡绿色旗袍外配浅粉色披肩，淡雅素净的民国扮相惊艳现场。在热播剧《云巅之上》中，袁姗姗也尝试了不少民国扮相。不同的旗袍造型在袁姗姗的演绎下，呈现出了完全不同的风格，攻气十足与柔媚含蓄自由转换。

　　袁姗姗惊喜助阵浙江卫视王牌节目收官之夜，重现依萍跳桥的经典场面，让人印象更为深刻。淡绿色的旗袍扮相，加上袁姗姗素净清纯的妆容，让不少剧迷联想到她在《云巅之上》中的民国造型。剧中袁姗姗饰演的简兮作为一名小演员，体验了众多形色各异的造型，其中的旗袍扮相最为惊艳。不管是一身素衣的小人物，还是妖娆多姿的歌厅舞女，人物的复杂性给演员设置了不少挑战，但袁姗姗凭借自己之前积累的经验，以及对自己的高要求，把角色演绎得恰到好处。

[责任编辑： 郑笑菲]

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