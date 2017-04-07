《新木乃伊》曝中国版预告 木乃伊返魂复仇另启王朝

由汤姆?克鲁斯、索菲亚?宝特拉、安娜贝拉?沃丽丝、杰克?M?约翰森、罗素?克劳等主演，根据1932年经典版《木乃伊》改编重启的《新木乃伊》今日发布中国特别版预告及全新海报，海报中汤姆?克鲁斯饰演的尼克在木乃伊公主的注视之下张望，预告片更详细展现了尼克经历的千惊万险，神秘复活的木乃伊公主召唤出黑暗邪恶力量大肆摧毁世界，尼克肩负拯救全人类的使命，与木乃伊公主展开殊死一战。

本次发布的中国特别版海报显示出一片末日景象，落日之下都市正在被沙暴吞噬，汤姆?克鲁斯饰演的尼克也在木乃伊公主的注视之下，似乎预示着一场灾难即将来临。中国特别版预告片从汤姆?克鲁斯饰演的尼克与杰克?M?约翰森饰演的费尔在沙漠深处探秘寻宝的场景开始，费尔起初不肯涉险，尼克揶揄其应具有冒险精神，而紧随其后二人受到意外袭击，一阵爆炸过后，尼克二人意外找到地下神秘墓葬。在返程途中，搭载神秘石棺的飞机受到鸟群冲击，尼克在空难中死里逃生，却得知自己居然被诅咒。罗素?克劳饰演的亨利博士现身，向尼克宣告：你被最黑暗的邪恶力量选中了。

另一方面，凭借《王牌特工：特工学院》中“刀锋女”一角而大火的索菲亚?宝特拉在影片中饰演被唤醒的埃及公主阿玛内特，预告片中她的木乃伊造型阴森可怖却又诡异惊艳。她不仅能够召唤异界怪物，还在现代城市掀起了一场毁灭世界的黄沙风暴，并一路追杀尼克以及安娜贝拉?沃丽丝饰演的珍妮，来夺回她巨大的黑暗力量。预告片结尾暗示了她来势汹汹，势必要重建属于她的埃及王朝才会罢休。

环球影业曾于1999年至2008年间拍摄了三部《木乃伊》系列电影，三部电影在全球创造了十亿多美元的票房，至今仍是不少影迷心中的经典记忆。此次环球影业重启拍摄的《新木乃伊》将时间设置在了现代，从黄沙飞舞的非洲沙漠，到隐藏于地下的神秘地宫，再到面临毁灭的现代都市，影片将奇幻与惊悚融合，使用极富想象力的全新拍摄方式，引入了一个崭新的“众神与怪物的世界”。

《新木乃伊》由导演艾里克斯?库兹曼及制作人克里斯?摩根组成核心创意团队，两人近年来打造过多部成功的系列电影。库兹曼曾担任过《变形金刚》、《星际迷航》、《碟中谍》系列电影的编剧、制作人，而摩根则是《速度与激情》系列电影的故事策划。除库兹曼及摩根外，该片制作人还包括出品过《木乃伊》系列电影三部曲的肖恩?丹尼尔。

该片预计将于2017年6月9日在北美上映，中国内地有望引进。