谢娜背小H巡山捡柴 触景生情忆故乡思家人走心落泪

《向往的生活》新一期节目中，谢娜与白百何、刘宪华三人结伴进山捡柴，为黄小厨提供柴火。搞怪的谢娜将小H背进了背篓，唱着《大王叫我来巡山》逗乐众人。进山后，谢娜触景生情忆起童年的故乡，更与刘宪华对着冰瀑许愿走心落泪。

谢娜背小H巡山捡柴何炅配合搞怪逗乐众人

本期节目中，谢娜、白百何与刘宪华三人清早结伴上山捡柴。搞怪的谢娜出发前就将萌犬小H背进了背篓里：“我带着H砍柴去。”一旁切菜的黄磊被逗乐了：“你带着它巡山去吧。”谢娜立刻背着小H一颠一颠地唱了起来：“大王叫我来巡山，我把人间转一转。”更有何炅默契地举起披肩配合她转着圈，众人互动十分有爱。

终于出发去捡柴，还没走出院门，谢娜就又开玩笑盯上了周围用木头搭起的篱笆，想要就地取“柴”：“我们就把这个拆了吧？”吓得“护院”刘宪华赶忙制止，白百何则笑着联想起了经典的农村题材电视剧《篱笆·女人和狗》：“拆了篱笆那就少一样元素了。”

谢娜触景生情回忆童年冰瀑许愿感触落泪

三人进山不一会儿就收获满满，于是由白百何先将一筐木柴运送回家，谢娜和刘宪华则继续向深山探索。走在山间小路上，谢娜不禁回忆起了自己的童年生活：“小时候我爸爸长大的地方就是这样很美的农村，叫松树湾，我每年都会回去。”让刘宪华听了感慨不已。

来到上次蘑菇屋冰上大战的冰瀑，谢娜也是十分兴奋：“我的天哪，这很美诶！”被大自然的美景所感染，谢娜还和刘宪华两人闭上眼睛合掌许了个愿。睁开眼睛，谢娜好奇地问起刘宪华的愿望，没想到两人希望的都是父母身体健康。想法一致的两人立刻拥抱了一下，谢娜也不由感触落泪。