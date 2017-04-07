洛阳网首页
新闻 县区 百姓呼声 记者在线 房产 汽车 健康 娱乐 电子报 网站投稿
洛阳社区
登录
注册
娱乐汇 | 娱乐新闻

谢娜背小H巡山捡柴 触景生情忆故乡思家人走心落泪

2017-04-07 11:16 [来源： 新华网 ]

分享到：

　　《向往的生活》新一期节目中，谢娜与白百何、刘宪华三人结伴进山捡柴，为黄小厨提供柴火。搞怪的谢娜将小H背进了背篓，唱着《大王叫我来巡山》逗乐众人。进山后，谢娜触景生情忆起童年的故乡，更与刘宪华对着冰瀑许愿走心落泪。

　　谢娜背小H巡山捡柴何炅配合搞怪逗乐众人

　　本期节目中，谢娜、白百何与刘宪华三人清早结伴上山捡柴。搞怪的谢娜出发前就将萌犬小H背进了背篓里：“我带着H砍柴去。”一旁切菜的黄磊被逗乐了：“你带着它巡山去吧。”谢娜立刻背着小H一颠一颠地唱了起来：“大王叫我来巡山，我把人间转一转。”更有何炅默契地举起披肩配合她转着圈，众人互动十分有爱。

　　终于出发去捡柴，还没走出院门，谢娜就又开玩笑盯上了周围用木头搭起的篱笆，想要就地取“柴”：“我们就把这个拆了吧？”吓得“护院”刘宪华赶忙制止，白百何则笑着联想起了经典的农村题材电视剧《篱笆·女人和狗》：“拆了篱笆那就少一样元素了。”

　　谢娜触景生情回忆童年冰瀑许愿感触落泪

　　三人进山不一会儿就收获满满，于是由白百何先将一筐木柴运送回家，谢娜和刘宪华则继续向深山探索。走在山间小路上，谢娜不禁回忆起了自己的童年生活：“小时候我爸爸长大的地方就是这样很美的农村，叫松树湾，我每年都会回去。”让刘宪华听了感慨不已。

　　来到上次蘑菇屋冰上大战的冰瀑，谢娜也是十分兴奋：“我的天哪，这很美诶！”被大自然的美景所感染，谢娜还和刘宪华两人闭上眼睛合掌许了个愿。睁开眼睛，谢娜好奇地问起刘宪华的愿望，没想到两人希望的都是父母身体健康。想法一致的两人立刻拥抱了一下，谢娜也不由感触落泪。

　　

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页

[责任编辑： 郑笑菲]

分享到：
相关阅读
新闻排行
  • 滨河南路牡丹桥至龙门大道段今日通车
  • 牡丹文化节开幕式今日20时将在洛...
  • 河科大一名学生正在食堂吃饭 头顶...
  • 洛阳市城乡一体化示范区举行牡丹...
  • 五洲星海组合：洛阳牡丹太美了！
  • 牡丹文化节来洛阳旅游不可错过的1...
  • 男子公安局门口偷特巡警的电动车 ...
  • 新理念落地，一座城开花—— 写在...
  • 牡丹文化节开幕式前一天演员雨中彩排
  • 雨中“王城”赏牡丹 游人不减乐陶陶
    • 洛阳网客户端
    精彩热帖
    精彩图片
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605